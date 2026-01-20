Італія

Ямайський вінгер повернеться до Астон Вілли через серію травм.

Кілька італійських джерел повідомляють, що вінгер Леон Бейлі достроково повертається до Астон Вілли після невдалої оренди в Ромі.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, яку згодом підтвердив Sky Sport Italia, Рома та Астон Вілла домовилися про розірвання орендної угоди 28-річного ямайця. Бейлі приєднався до римського клубу минулого літа на правах оренди за 2 млн євро з опцією викупу за 22 млн, однак його перебування на Олімпіко з самого початку супроводжували серйозні проблеми зі здоров’ям.

Першу травму він отримав уже на дебютному тренуванні в Ромі — м’язове ушкодження вибило футболіста з гри майже на два місяці. У підсумку свій дебют Бейлі провів лише 18 жовтня, вийшовши на заміну в домашньому матчі Серії А проти Інтера, який завершився поразкою 0:1.

Єдиний матч у стартовому складі в чемпіонаті Італії він зіграв через тиждень, провівши 50 хвилин у переможній грі проти Сассуоло (1:0). Згодом він з’явився на полі в матчі з Пармою, але був замінений уже в перерві. У листопаді Бейлі знову вибув через травму підколінного сухожилля, а з грудня до початку січня пропустив ще п’ять поєдинків.

Минулого тижня вінгер повернувся на поле у матчі Кубка Італії проти Торіно, однак уже на наступну гру Серії А з тим самим суперником не потрапив до заявки.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні раніше зазначав, що планував використовувати Бейлі ближче до центру та воріт, а не на фланзі, як це було в Англії. Втім, через постійні травми наставник так і не зміг повноцінно інтегрувати гравця у свою тактичну модель.

У підсумку Леон Бейлі провів за Рому 11 матчів у всіх турнірах, віддав дві результативні передачі та зіграв лише 317 хвилин, пропустивши 17 поєдинків.