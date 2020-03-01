Англия

Больше трофеев, чем у испанца, лишь у Мирчи Луческу и сэра Алекса Фергюсона.

Манчестер Сити одолел Астон Виллу в финале Кубка английской лиги (2:1) и стали победителями данного турнира.

Таким образом, наставник "горожан" выиграл свой 29 трофей в тренерской карьере.

По этому показателю испанец сравнялся с Валерием Лобановским и оба теперь делят третью строчку в списке.

Выше Гвардиолы и Лобановского находятся сэр Алекс Фергюсон (49 трофеев) и Мирча Луческу (33 трофея).

При этом всем, Фергюсон занимался тренерской деятельностью 39 лет, Луческу — 40 лет, Лобановский — 42 года. В свою очередь, Пеп Гвардиола занимается тренерской деятельностью 11 лет.

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