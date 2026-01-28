Северная Америка

Американський клуб близький до завершення угоди щодо переходу польського воротаря.

За інформацією The Athletic, футбольний клуб Цинциннаті фіналізує переговори з Ліверпулем щодо оренди 22-річного голкіпера Фабіана Мрозека. Угода передбачає опцію викупу, що дає американцям можливість зберегти гравця на постійній основі в залежності від його адаптації та виступів у МЛС.

Мрозек приєднався до академії Ліверпуля влітку 2020 року, перейшовши з польського Вроцлава. За цей час він провів 17 матчів у Прем'єр-лізі 2 та регулярно виступав за юнацькі команди мерсисайдців. Другу половину минулого сезону поляк провів в оренді у клубі Національної ліги Форест Грін Роверс, де отримував перший досвід дорослого футболу.

У Цинциннаті Мрозек, ймовірно, розпочне як третій воротар. Беззаперечним першим номером команди залишається американець Роман Челентано, а роль досвідченого дублера виконує 30-річний Еван Луро. та екс-гравець Челсі Метт Міазга.

Минулого сезону Цинциннаті фінішував другим у Східній конференції, але вибув у плей-оф від Інтер Маямі Ліонеля Мессі. Новий сезон для команди розпочнеться вже 18 лютого матчем у Кубку чемпіонів КОНКАКАФ проти Універсідад.