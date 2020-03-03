Англия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча между грандами английского футбола.

Челси примет на своем поле Ливерпуль в матче 1/8 финала Кубка Англии и поборется за выход в следующий раунд.

"Синие" выступают в последних матчах с переменным успехом, хотя продолжают занимать место в топ-четверке. Команда Юргена Клоппа уверенно лидирует в турнирной таблице, но в минувшем туре уступила Уотфорду и прервала беспроигрышную серию в АПЛ.

Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Челси – Ливерпуль, который состоится на Стэмфорд Бридж во вторник, 3 марта, и начнется в 21:45 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы



На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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