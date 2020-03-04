Англия

Повышение в классе негативно сказалось на финансовом положении клуба из Бирмингема.

Астон Вилла вернулась в английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, однако повышение в классе стоило команде серьезных финансовых убытков. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, "львы" с выходом в АПЛ потеряли 111,78 миллионов фунтов (больше 128,6 миллионов евро). Эта сумма была подтверждена в финансовом отчете клуба на 31 мая 2019 года.

Отмечается, что финансовый оборот Астон Виллы сократился на 20% до 51,4 миллионов фунтов. Связано это с прекращением поступления "парашютных платежей", которые выплачиваются английской Премьер-лигой командам из Чемпионшипа с целью избежания их финансового кризиса.

Нынешнее руководство Астон Виллы также выплатило 30 миллионов фунтов бывшему владельцу клуба Рэнди Лернеру в связи с повышением в классе. Бизнесмен Тони Ся, купив акции "львов" в 2016 году, позже начал испытывать финансовые проблемы, поэтому вышеупомянутый долг перешел новым владельцам - Нассефу Савирису и Уэсу Эденсону.

Тем не менее, функционеры знали о суммах, которые необходимо будет инвестировать в Астон Виллу в ближайшем будущем, поэтому вышеупомянутые убытки не стали для них особым сюрпризом.

В данный момент Астон Вилла находится в зоне вылета, набрав 25 очков в 27 турах. Несмотря на это, бирмингемский клуб имеет все шансы подняться в турнирной таблице и избежать возвращения в Чемпионшип.

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