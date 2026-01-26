Баскський клуб перервав безвиграшну серію та піднявся на 15-те місце в Ла Лізі.
Алавес - Бетіс, Getty Images
26 січня 2026, 00:12
Алавес зумів вибратися із зони вильоту, здобувши домашню перемогу над Бетісом у матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги з рахунком 2:1. Поєдинок став переломним для господарів після серії з п’яти матчів без перемог.
Рахунок у зустрічі було відкрито вже на третій хвилині, коли Боє віддав передачу на Вісенте, який точним ударом із меж штрафного майданчика вивів Алавес уперед.
Одразу після перерви господарі збільшили перевагу: на 47-й хвилині Мартінес головою замкнув подачу Ібаньєса, зробивши рахунок 2:0.
Наприкінці матчу Бетіс отримав шанс повернути інтригу, проте на 83-й хвилині Авіла з вигідної позиції пробив повз ворота. Лише на п’ятій компенсованій хвилині севільці скоротили відставання — відзначився Еззальзулі.
Після цієї перемоги Алавес ділить 15-те місце в турнірній таблиці, маючи мінімальну перевагу над зоною вильоту, тоді як Бетіс зберіг шосту позицію.
Алавес — Бетіс 2:1
Голи: Вісенте, 3, Мартінес, 47 - Еззальзулі, 90+5