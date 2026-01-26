Іспанія

Баскський клуб перервав безвиграшну серію та піднявся на 15-те місце в Ла Лізі.

Алавес зумів вибратися із зони вильоту, здобувши домашню перемогу над Бетісом у матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги з рахунком 2:1. Поєдинок став переломним для господарів після серії з п’яти матчів без перемог.

Рахунок у зустрічі було відкрито вже на третій хвилині, коли Боє віддав передачу на Вісенте, який точним ударом із меж штрафного майданчика вивів Алавес уперед.

Одразу після перерви господарі збільшили перевагу: на 47-й хвилині Мартінес головою замкнув подачу Ібаньєса, зробивши рахунок 2:0.

Наприкінці матчу Бетіс отримав шанс повернути інтригу, проте на 83-й хвилині Авіла з вигідної позиції пробив повз ворота. Лише на п’ятій компенсованій хвилині севільці скоротили відставання — відзначився Еззальзулі.

Після цієї перемоги Алавес ділить 15-те місце в турнірній таблиці, маючи мінімальну перевагу над зоною вильоту, тоді як Бетіс зберіг шосту позицію.

Алавес — Бетіс 2:1

Голи: Вісенте, 3, Мартінес, 47 - Еззальзулі, 90+5