Хуан Фойт зазнав розриву ахіллового сухожилля та готується до операції.

Оборонець Вільярреала та національної збірної Аргентини Хуан Фойт отримав серйозну травму у матчі 21-го туру Ла Ліги проти мадридського Реала, який завершився поразкою його команди з рахунком 0:2. Про це повідомив офіційний сайт іспанського клубу.

У футболіста діагностували розрив лівого ахіллового сухожилля. Найближчим часом Фойт перенесе хірургічне втручання, після чого на нього чекатиме тривалий період реабілітації.

За інформацією видання Sport.es, відновлення після подібної травми зазвичай триває від шести до дев’яти місяців. У зв’язку з цим участь захисника у чемпіонаті світу 2026 року, який відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці, перебуває під серйозною загрозою.

У поточному сезоні Фойт провів 17 матчів за Вільярреал у всіх турнірах. У складі збірної Аргентини він став чемпіоном світу 2022 року, виграв Фіналіссиму та здобув бронзові нагороди Кубка Америки 2019 року.