Іспанія

Господарі адаптувалися до гри вдесятьох і дотиснули суперника.

Матч Ла Ліги між Реалом Сосьєдад та Сельтою Віго завершився перемогою господарів з рахунком 3:1, попри те, що команда грала в меншості після вилучення Чалета-Цара.

Головним героєм зустрічі став Мікель Оярсабаль, який оформив дубль. Перший гол він забив ще в першому таймі з-за меж штрафного майданчика, а другий – після індивідуальної комбінації, пробившись у штрафний майданчик і вразивши ворота низом.

Сельта Віго активно боролася до останніх хвилин, змогла зрівняти рахунок на 71-й хвилині після удару Борхи Іглесіаса, але знову поступилася після ефектної контратаки господарів. Третій гол був реалізований Мендесом з пенальті на 95-й хвилині, закріпивши перемогу Реала Сосьєдад.

Реал Сосьєдад – Сельта 3:1

Голи: Оярсабаль 17, 75, Мендес, 90+6 – Іглесіас, 72

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Мартін, Чалета-Цар, Муньйос — Гедеш (Марін, 70), Горрочатегі, Турр'єнтес (Одріасола, 46), Барренечеа (Субельдія, 46) — Сучич (Мендес, 81), Оярсабаль (Оскарссон, 86)

Сельта: Раду — Фернандес (Мінгеса, 46), Старфельт, Алонсо — Каррейра (Роман, 77), Моріба (Аспас, 56), Сотело (Сведберг, 77), Альварес — Ель-Абделлауї, Дуран (Іглесіас, 56), Сарагоса

Попередження: Сучич, 16 – Сарагоса, 45+3

Вилучення: Чалета-Цар, 45+2