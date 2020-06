Англия

Много воды утекло с тех пор, как Ливерпуль выиграл чемпионство в 1990 году.

Свершилось! После 30 лет ожиданий некогда гегемон английского футбола Ливерпуль снова вернулся на трон. Кто бы мог подумать, что команда, с 1973 по 1990 выигравшая 11 раз чемпионат Англии и еще шесть раз занявшая в нем второе место, будет ждать так долго?

Давайте же взглянем, что происходило в уже далеком 1990 году, когда на свете из игроков нынешнего Ливерпуля были только Эндрю Лонерган, Адриан Сан-Мигель, Джеймс Милнер и Деян Ловрен.

Английские команды возвращались в еврокубки

В 1985 году во время финала Кубка европейских чемпионом между Ливерпулем и Ювентусом (0:1) обрушилась трибуна брюссельского стадиона Эйзель. 39 человек погибли, около 600 получили травмы, а 14 болельщиков Ливерпуля приговорили к трем годам лишения свободы за непредумышленное убийство. В результате УЕФА дисквалифицировал английские команды из еврокубков на неопределенный срок (но не менее пяти лет), а Ливерпуль обязан был отбыть три дополнительных года дисквалификации.

После сезона-1989/90 англичанам разрешили вернуться в европейские турниры, однако ставший чемпионом Ливерпуль отбывал еще дополнительную дисквалификацию, в итоге сокращенную до года.

Элитный дивизион чемпионата Англии назывался Первый дивизион

Спустя два года клубы Первого дивизиона выйдут из Футбольной лиги, чтобы получать больше денег от продажи прав на телетрансляции. Затея получится удачной: английская Премьер-лига станет самым богатым чемпионатом мира. Премьер-лига станет самым настоящим символом богатства – настолько, что по всему миру чемпионаты будут называть именно так, декларируя целью зарабатывать много денег. Получаться будет далеко не всегда.

Еще не сэр Алекс Фергюсон выиграл первый трофей с Манчестер Юнайтед

Шотландец возглавил "красных дьяволов" в 1986 году, но успех пришел далеко не сразу. По ходу сезона-1989/90 Юнайтед шел около зоны вылета, а болельщики вывешивали на трибунах плакаты вроде: "Три года отмазок, но все по-прежнему дерьмово. Пока, Ферги". В итоге в чемпионате было занято 13-е место, а вот в Кубке Англии МЮ триумфовал, обыграв Кристал Пэлас – 3:3 и 1:0 в переигровке. Принято считать, что благодаря этому трофею шотландец не был уволен.

Наполи выиграл Серию А

Ведомые Диего Марадоной неаполитанцы триумфовали в чемпионате Италии. Будущее, однако, оказалось не столь ласковым для них: в 2004 году команда пережила банкротство и начала свой путь из Серии С1. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис снова сделал его одним из ведущих в Италии, но даже 91 очка в сезоне-2017/18 оказалось недостаточно, чтобы стать чемпионом, ведь Ювентус набрал 95.

Примечательно, что Ювентус за восемь последних лет своих чемпионств лишь дважды набрал больше 91 очка (и еще два раза набирал ровно 91). Но утешение из этого для неаполитанских болельщиков так себе.

ФРГ выиграла чемпионат мира и вскоре объединилась с ГДР

Федеративная республика Германия в финале чемпионата мира обыграла Аргентину благодаря голу Андреаса Бреме с пенальти на 85-й минуте. Позже защитник немцев Лотар Маттеус назовет тот пенальти несправедливым, но аргентинцам от этого не легче. Примечательно, что свой четвертый титул немцы также выиграют, победив Аргентину 1:0 – но в 2014 Марио Гетце забьет уже по правилам.

Футбол – это, конечно, хорошо, но 1990-й год подарил Германии еще куда более важное событие: объединение Западной (ФРГ) и Восточной (ГДР) части в одну страну. Среди прочего, была снесена Берлинская стена, разделявшая город на две части. Теперь ее небольшая часть (East Side Gallery), а также упраздненный в том же 1990 году чекпоинт Чарли – лишь символы, напоминающие о тех временах.

Страны начали провозглашать выход из СССР

Советский Союз доживал последние годы своего существования. В 1990 о своем выходе из СССР объявили Эстония, Литва и Латвия. Попытки удержать страны в союзе успехом не увенчались, и в августе 1991 о своем выходе объявит и Украина.

Динамо Киев вернуло первое место по количеству побед в чемпионате СССР

В 1986 году киевляне выиграли свое 12-е чемпионство. Последующие сезоны, однако, не были столь успешными, и по количеству титулов их догнал принципиальный соперник – Спартак. В сезоне-1990 Валерий Лобановский снова привел команду к чемпионству. Первенство СССР просуществовало еще год (последующий сезон выиграл ЦСКА) и исчезло вместе со страной. Динамо же благодаря этой победе вошло в историю как обладатель наибольшего количества чемпионских титулов в Советском Союзе.

В Югославии состоялся "Матч ненависти" между Динамо Загреб и Црвеной Звездой

Три тысячи сербов приехали на матч поддержать Црвену Звезду, а заодно подраться с хорватами. Беспорядки начались еще до игры, а затем продолжились массовой дракой на стадионе, когда сербы атаковали сектора хорватов. Местные ультрас попытались прорваться к гостевому сектору через поле, и им это удалось, даже несмотря на пытавшуюся помешать полицию. Символом того хаоса стал будущий игрок Милана Звонимир Бобан, в прыжке ударивший полицейского. Чемпионат Югославии просуществовал еще сезон, а затем канул в Лету – Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия и Македония провозгласили независимость, и Югославию охватила гражданская война.

Тим Бернерс-Ли вовсю трудился над созданием Всемирной паутины

Английский ученый совместно с Роберто Кайо разработали в ЦЕРН проект использования гипертекста и Всемирной паутины (WWW). Начали разрабатывать первый веб-браузер, а также первый веб-сервер. Также была запущена первая в истории поисковая система, Archie.

Зарождение Гарри Поттера

Во время поездки в поезде Джоан Роулинг пришла идея о персонаже Гарри Поттера. Следующие пять лет она писала свою первую книгу, а также прописывала правила ее мира. Всего было выпущено семь книг. К февралю 2018 года было продано более 500 млн экземпляров, что сделало "Поттериану" самой продаваемой книжной серией в истории, а перевели ее на 80 языков мира. Книга принесла мировую известность Роулинг, а экранизация – Дэниелу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и другим актерам.

Закат рок-музыки и восхождение независимого американского кино

Весной 1990-го Nirvana начала запись своего альбома Nevermind, который принесет ей всемирную известность. Но в целом рок-н-ролл отходил на второй план, а вовсю набирала обороты клубная культура со стремительным развитием электронной музыки.

Группа Depeche Mode находилась на пике славы и свой статус подтвердила выходом альбома "Violator" c такими хитами, как "Enjoy The Silence" и "Personal Jesus". Другие легенды британской сцены New Order совместно с тогдашним лидером Ливерпуля Джоном Барнсом записали композицию "World In Motion" в поддержку сборной Англии, которая готовилась к выступлению на ЧМ-1990.

Сумрачный гений американского кинематографа Дэвид Линч весной 1990-го получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале за свой фильм "Дикие сердцем", а на телевидении началась трансляция первого сезона его мистического сериала "Twin Peaks". Через год его успех в Каннах повторили братья Коэн с "Бартоном Финком", и в то же время Квентин Тарантино готовился к съемкам "Бешеных псов" и последующему восхождению на мировой олимп славы с "Криминальным чтивом".

Что касается коммерческого кино, то в 90-м вышел один из самых популярных рождественских фильмов "Один дома" с Маколеем Калкиным, а также – фантастический боевик "Вспомнить все" с Арнольдом Шварценеггером.