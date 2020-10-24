Англия

Испанский специалист прокомментировал ничью с "молотобойцами".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о результате матча с Вест Хэмом (1:1) в 6-м туре АПЛ.

"Мы начали очень хорошо. Плохо провели последние 15 минут первого тайма, но во втором – выглядели лучше. У нас были шансы для достижения победы, но мы, к сожалению, не смогли забить.

Мы создали достаточно моментов. Их защитники находились так глубоко, что нам сложно было находить пространство, но все равно у нас были моменты.

Я не могу предсказывать будущее. Мы уже потеряли семь очков, что много, но наши проблемы можно объяснить. Мы должны улучшать отдельные компоненты от матча к матчу и смотреть, каких результатов добьемся", – рассказал Гвардиола в комментарии BBC.