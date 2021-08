Саутгемптон подписал контракт с защитником Торино Льянко Войновичем — сообщил официальный сайт "святых".

24-летний центральный защитник, имеющий двойное, бразильско-сербское, гражданство, подписал четырехлетний контракт с Саутгемптоном.

I’m here, the gorilla arrived. Let's go on this adventure together, I'm Saints, I'm Southampton! Very happy, my dream is coming true, I will do everything for this club, and for my teammates! I love all of this! 😇❤️🤍🦍 @SouthamptonFC pic.twitter.com/d2XABMejJR