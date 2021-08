Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Армондо Брои, права на которого принадлежат Челси.

19-летний албанец перебрался в стан "святых" на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до лета 2022 года.

READY TO GO 👊#SaintsFC's newest recruit @armandobroja9 describes his style of play and picks out two key influences: