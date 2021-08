Лидс Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Дэниела Джеймса, права на которого ранее принадлежали Манчестер Юнайтед.

23-летний валлиец подписал с "павлинами" полноценный долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по предварительной информации, Джеймс обошелся Лидсу в 29 миллионов евро.

📞 The call has been answered! pic.twitter.com/u9j9YG5FUT