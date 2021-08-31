23-летний вингер перебрался в стан "павлинов".
Дэниел Джеймс, Лидс
31 августа 2021, 18:41
Лидс Юнайтед на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего полузащитника Дэниела Джеймса, права на которого ранее принадлежали Манчестер Юнайтед.
23-летний валлиец подписал с "павлинами" полноценный долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года.
Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по предварительной информации, Джеймс обошелся Лидсу в 29 миллионов евро.
В прошлом сезоне АПЛ Дэниел Джеймс провел за Манчестер Юнайтед 15 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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