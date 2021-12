Нападающий Эвертона и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин близок к возвращению на поле.

Футболист приступил к индивидуальным тренировка после травмы, полученной в октябре на одной из тренировок. Об этом сообщает официальный Twitter "ирисок".

Back out on the pitch doing individual training 💪



⏳ @CalvertLewin14 pic.twitter.com/TpQBmw3lJ3