Форвард Эвертона близок к возвращению на поле.
доминик калверт-льюин, getty images
10 декабря 2021, 18:53
Нападающий Эвертона и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин близок к возвращению на поле.
Футболист приступил к индивидуальным тренировка после травмы, полученной в октябре на одной из тренировок. Об этом сообщает официальный Twitter "ирисок".
В текущем сезоне Калверт-Льюин провел три матча за Эвертон в АПЛ, в которых сумел трижды поразить ворота соперников.
Ранее сообщалось, что англичанин привлек своей игрой внимание Ньюкасла.