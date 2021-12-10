Англия

Форвард Эвертона близок к возвращению на поле.

Нападающий Эвертона и сборной Англии Доминик Калверт-Льюин близок к возвращению на поле.

Футболист приступил к индивидуальным тренировка после травмы, полученной в октябре на одной из тренировок. Об этом сообщает официальный Twitter "ирисок".

Back out on the pitch doing individual training 💪



⏳ @CalvertLewin14 pic.twitter.com/TpQBmw3lJ3 — Everton (@Everton) December 10, 2021

В текущем сезоне Калверт-Льюин провел три матча за Эвертон в АПЛ, в которых сумел трижды поразить ворота соперников.

Ранее сообщалось, что англичанин привлек своей игрой внимание Ньюкасла.