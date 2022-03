Вінгер Вест Гему та збірної України Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань зі своєю командою після того, я пребував у шоковому стані в зв'язку із нападом РФ на Україну.

Про це повідомив головний тренер "хаммерс" Девід Мойес.

Так, дійсно, Андрій повернувся до тренувань із командою. Я не кваплю його, скільки йому треба часу — стільки він може відпочивати", — сказав фахівець в інтервью Sky Sports.

David Moyes confirms that Andriy Yarmolenko has returned to training with West Ham but will not "rush him" 👇pic.twitter.com/2hYvGuIJBg