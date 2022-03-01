Український футболіст зміг зусередитись на футболі.
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01 марта 2022, 17:34
Вінгер Вест Гему та збірної України Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань зі своєю командою після того, я пребував у шоковому стані в зв'язку із нападом РФ на Україну.
Про це повідомив головний тренер "хаммерс" Девід Мойес.
Так, дійсно, Андрій повернувся до тренувань із командою. Я не кваплю його, скільки йому треба часу — стільки він може відпочивати", — сказав фахівець в інтервью Sky Sports.
Відзначимо, що Ярмоленко перевів три мільйони гривень на потреби Збройних Сил України.