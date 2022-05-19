Англия

Але спочатку команда розбереться з усіма іншими турнірами.

Минулими вихідними Ліверпуль здобув перемогу над лондонським Челсі у фінальному поєдинку Кубку Англії в серії післяматчевих пенальті.

Челсі — Ліверпуль 0:0 (5:6 — пен.) Огляд матчу

Але відзначити цю перемогу належним чином команда Юргена Клоппа змоги не мала, бо була зайнята підготовкою до протистояння проти бірмінгемської Астон Вілли, яке мало відбутися вже за кілька днів.

Оскільки "червоні" наразі перебувають у стані боротьби за чемпіонський титул в англійський Прем’єр-лізі та перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА, то звернення мера міста Джоана Андерсона, який запропонував клубу провести парад на честь перемоги в Кубку Англії, було спочатку відсунуто на задній план.

Але зрештою Ліверпуль таки погодився, тому вже на наступний день після фінального матчу проти мадридського Реалу, який відбудеться 28 травня, о 18:00 за київським часом "червоні" розпочнуть урочисту подію.

До параду буде залучено також і жіночу команду Ліверпуля, яка в цьому році здобула титул чемпіонів Англії.

Окрім того, оскільки дата параду перемоги припадає на річницю катастрофи на брюсельському стадіоні Ейзель 1985, то протягом усього ранку 29 травня, за підтримки міської ради Ліверпуля, клуб віддаватиме шану 39 вболівальникам, які загинули того дня.

Маршрут перемоги довжиною 13,5 км, як і парад 2019 року, розпочнеться в Лабіринті Аллертон на півдні міста. Потім він рухатиметься на північ по Квінс-драйв у напрямку розв’язки Fiveways і далі до естакади Rocket.

До святкування Ліверпуль гарантовано залучить здобуті чоловічою командою Кубки Англії та Англійської ліги, а також сподіватиметься на успіх у заключні грі чемпіонату та паризькому фіналі.