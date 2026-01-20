Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 20 січня, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 20 січня, київське Динамо проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.

Першим суперником команди Ігоря Костюка буде польський клуб Корона з міста Кельце. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Корона:

Після першої половини сезону Динамо набрало 26 очок за 16 турів та посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на дев'ять балів. Корона після 18 турів йде на дев'ятій позиції чемпіонату Польщі, набравши 24 очки.