Німецький голкіпер перебрався до АПЛ.
Штефан Ортега, getty images
01 липня 2022, 12:39
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Штефана Ортеги, який раніше захищав кольори Армінії.
29-річний німець перебрався до табору "містян" на постійній основі, підписавши трирічний контракт.
У Сіті Ортега боротиметься за місце у стартовому складі з Едерсоном.
Ортега — вихованець Армінії. Він провів понад 180 ігор за Білефельд, 67 з яких були в Бундеслізі. Клуб понизився у класі, зайнявши 17 місце у таблиці.