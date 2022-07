Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання голкіпера Штефана Ортеги, який раніше захищав кольори Армінії.

29-річний німець перебрався до табору "містян" на постійній основі, підписавши трирічний контракт.

У Сіті Ортега боротиметься за місце у стартовому складі з Едерсоном.

