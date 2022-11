Гравець національної збірної України Олександр Зінченко потрапив до стартового складу лондонського Арсенала на домашній матч 16 туру АПЛ проти Вулвергемптон. Поєдинок розпочнеться у суботу о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що ця поява у старті є для нашого співвітчизника другою поспіль у рамках чемпіонату після відновлення від травми. Останнє, на жаль, спіткало і Віталія Миколенка у матчі проти Борнмута.

Зараз Арсенал посідає першу сходинку у таблиці. "Каноніри" мають прекрасний шанс відірватися від Манчестер Сіті, який поступився Брентфорду.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Saliba & Gabriel at the back

💪 Xhaka starts in midfield

🎯 Jesus leads the line



📺 Follow all the action from our final game before the break 👇