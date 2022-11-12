Англія

Українець вдруге поспіль зіграє з перших хвилин у поєдинку АПЛ.

Гравець національної збірної України Олександр Зінченко потрапив до стартового складу лондонського Арсенала на домашній матч 16 туру АПЛ проти Вулвергемптон. Поєдинок розпочнеться у суботу о 21:45 за київським часом.

Відзначимо, що ця поява у старті є для нашого співвітчизника другою поспіль у рамках чемпіонату після відновлення від травми. Останнє, на жаль, спіткало і Віталія Миколенка у матчі проти Борнмута.

Зараз Арсенал посідає першу сходинку у таблиці. "Каноніри" мають прекрасний шанс відірватися від Манчестер Сіті, який поступився Брентфорду.