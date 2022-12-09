Фахівець до цього працював у Німеччині.
Свен Мислінтат, Getty Images
09 грудня 2022, 19:28
Англійський Ліверпуль вирішив не продовжувати співпрацю із теперішнім спортивним директором Джуліаном Вордом.
Фахівець влітку 2023 року залишить свою посаду, і потенційна кандидатура нового спортдира вже визначена.
Їм має стати німець Свен Мислінтат, який вже має досвід роботи з головним тренером "червоних" Юргеном Клоппом. Про це пише Флоріан Плеттенберг, журналіст Sky Sports,
З 2006 по 2017 рік Мислінтат займав різні посади у дортмунській Боруссії від скаута до директора. Його головним досягненням можна вважати запрошення нікому тоді не відомого Роберта Левандовські з чемпіонату Польщі.
Після він був в АПЛ, де працював шефом скаутінгового відділку в Арсеналі. Останнім місцем роботи 50-річного фахівця був Штутгарт, який він залишив у кінці листопаду.