Німеччина

Культова персона у німецькому футболі залишає потрапившу у піке команду.

Штутгарт вирішив припинити співпрацю зі Свеном Міслінтатом, важливою ланкою у скаутській систему команди.

Умову буде розірвано за обопільною згодою.

Свен Мислінтат: "Під час наших дискусій ми не змогли знайти спільну мову, щоб продовжити мою роботу у клубі. Я дуже шкодую про це, тому що клуб став для мене справжньою працею мрії за останні роки, і я хотів би продовжувати відігравати свою роль у позитивному розвитку цього величного колективу.

Я ніколи не забуду свій час у Штутгарті – такі емоційні моменти, як наше підвищення у класі або перемога в останню хвилину в останній ігровий день минулого сезону, залишаться зі мною назавжди. Я дякую всім, хто супроводжував і підтримував мене в моїй подорожі. Бажаю команді та її чудовим уболівальникам всього найкращого".

У Штутгарті завдяки плідній праці спеціаліста прийшло багато непоганих гравців.

Раніше німець працював у Дортмунді, де відкрив світові таланти Роберта Левандовські та багатьох інших відомих футболістів.