Команди не виявили сильнішого у спарингу.
Єгор Ярмолюк, Брентфорд
17 грудня 2022, 19:40
У рамках товариського матчу англійський Брентфорд зустрічався з німецьким Вольфсбургом.
Команди досить жваво провели перший тайм, забивши три голи на двох. Вальдшмідт відкрив рахунок, але Мбемо зрівняв його, а Тоуні забив другий м'яч англійської команди.
Обидві команди у другій половині гри зробили заміни, і Вольфсбург у середині тайму зрівняв рахунок зусиллями Пейчиновича.
На 79 хвилині гри на полі з'явився український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Проте відзначитись гольовими діями йому не вдалось — 2:2.
Брентфорд — Вольфсбург 2:2
Голи: Мбемо, 21, Тоуні, 37 — Вальдшмідт, 13, Пейчинович, 67