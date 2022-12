У рамках товариського матчу англійський Брентфорд зустрічався з німецьким Вольфсбургом.

Команди досить жваво провели перший тайм, забивши три голи на двох. Вальдшмідт відкрив рахунок, але Мбемо зрівняв його, а Тоуні забив другий м'яч англійської команди.

Обидві команди у другій половині гри зробили заміни, і Вольфсбург у середині тайму зрівняв рахунок зусиллями Пейчиновича.

На 79 хвилині гри на полі з'явився український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк. Проте відзначитись гольовими діями йому не вдалось — 2:2.

