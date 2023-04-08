Тренер Борнмута думає над тим, щоб випустити українця з перших хвилин.
ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ, БОРНМУТ
08 квітня 2023, 00:45
У рамках 30 раунду англійської Прем'єр-ліги Борнмут у гостях зустрінеться із Лестером.
Через травму основного центрбека Маркоса Сенесі, головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл може випустити зі стартових хвилин українця Іллю Забарного.
Окрім Сенесі не гратимуть також півзахисник Джуніор Станіслас та захисник Раян Фредерікс.
Відзначимо, що Забарний дебютував у складі "вишень" у матчі проти Брайтона вийшовши на заміну на 85 хвилині.
Матч між Лестером та Борнмутом відбудеться 8 квітня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.