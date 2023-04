У рамках 30 раунду англійської Прем'єр-ліги Борнмут у гостях зустрінеться із Лестером.

Через травму основного центрбека Маркоса Сенесі, головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл може випустити зі стартових хвилин українця Іллю Забарного.

🍒 #AFCB will make a late check on defender Marcos Senesi (hamstring) ahead of trip to #LCFC tomorrow. GON told me he’d have no reservations about starting Illya Zabarnyi if required.