Англія

Тренер Борнмута думає над тим, щоб випустити українця з перших хвилин.

У рамках 30 раунду англійської Прем'єр-ліги Борнмут у гостях зустрінеться із Лестером.

Через травму основного центрбека Маркоса Сенесі, головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл може випустити зі стартових хвилин українця Іллю Забарного.

🍒 #AFCB will make a late check on defender Marcos Senesi (hamstring) ahead of trip to #LCFC tomorrow. GON told me he’d have no reservations about starting Illya Zabarnyi if required. — Kris Temple (@kristemple) April 7, 2023

Окрім Сенесі не гратимуть також півзахисник Джуніор Станіслас та захисник Раян Фредерікс.

Відзначимо, що Забарний дебютував у складі "вишень" у матчі проти Брайтона вийшовши на заміну на 85 хвилині.

Матч між Лестером та Борнмутом відбудеться 8 квітня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.