Вінгер Челсі Михайло Мудрик розповів про свої відчуття від знаходження в команді та висловив думку що Челсі повинен тільки перемагати.

"Працювати з багатьма хорошими тренерами та багатьма хорошими, кваліфікованими гравцями – це справді приємно. Ти зростаєш щодня, а це приносить радість. Тут (в Челсі — прим. ред.) є багато гарних речей для мене.

Перемога над Борнмутом (3:1) дуже важлива для всіх нас: для вболівальників, для команди. Вона додасть нам впевненості, щоб продовжувати та підтримувати цей рівень, тому що це великий клуб. Ми маємо лише перемагати, ми постійно прагнемо цього.

Я чув одну вболівальницьку пісню про себе. Мені було дуже приємно. Я ціную такі речі. Радий бути частиною Челсі й тому, що вболівальники люблять мене. Це викликає у мене багато емоцій, дякую", — сказав Мудрик в коментарі клубній пресслужбі.

