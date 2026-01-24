Англія

Захисник Ліверпуля має принципову домовленість зі "шпорами" про контракт до 2028 року.

Лівий захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон близький до зміни клубу та може продовжити кар’єру в Тоттенгемі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 31-річний шотландець уже має принципову домовленість із лондонським клубом щодо контракту до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон — до 2029-го.

Паралельно Тоттенгем веде переговори з Ліверпулем щодо негайного трансферу гравця.

Зазначається, що чинний контракт Робертсона з Ліверпулем спливає в червні цього року і продовжений не буде, що відкриває шлях для його відходу вже під час поточного трансферного вікна.

Ендрю Робертсон виступає за Ліверпуль із літа 2017 року, коли перейшов із Галл Сіті за 9 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 захисник провів 21 матч у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.