СУБОТА, 24 СІЧНЯ, 19:30 ▪️ ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Андоні Іраоли підходить до матчу на 15-й позиції турнірної таблиці, переживаючи непростий відрізок сезону. Лише одна перемога в останніх 14 матчах у всіх турнірах говорить сама за себе, а нічия з Брайтоном (1:1) у попередньому турі знову залишила відчуття втрачених можливостей. При цьому Борнмут демонструє характер — уже вісім матчів поспіль команда і забиває, і пропускає, що робить її ігри відкритими та непередбачуваними.

Окремої уваги заслуговує атака "вишень" після відходу Антуана Семеньйо до Манчестер Сіті. Новим обличчям попереду став Елі Крупі, який забиває у двох останніх домашніх матчах і поступово бере на себе лідерську роль. Водночас кадрові проблеми серйозно обмежують варіанти для Іраоли: травмовані Маркус Таверньє, Тайлер Адамс, Джастін Клюйверт та ще низка гравців, що змушує Борнмут балансувати між сміливою філософією та необхідністю прагматизму.

Ліверпуль приїжджає на південь Англії у статусі однієї з найбільш стабільних команд Європи за результатами в усіх турнірах. Команда Арне Слота не програє вже 13 матчів поспіль, а розгром Марселя (3:0) у Лізі чемпіонів лише підтвердив її клас і глибину складу. Втім, у Прем’єр-лізі "червоні" загрузли в серії нічиїх — чотири поспіль, і це не дозволяє відірватися від переслідувачів у боротьбі за місце в топ-4.

Повернення Мохамеда Салаха після Кубка африканських націй додавало б раніше оптимізму вболівальникам гостей, але зараз форма зіркового єгиптянина продовжує залишатися під великими питанням, особливо враховуючи той факт, що Мо традиційно у другій частині сезону зазвичай переживає спад. Утім, яскрава гра Домініка Собослаї та загальна атакувальна міць Ліверпуля, попри певні втрати, робить чинних чемпіонів фаворитами зустрічі. Історія очних матчів також на боці гостей: 12 перемог у 13 матчах АПЛ проти Борнмута та 4:2 у першому турі сезону.