СУБОТА, 24 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАРАЇ ГАЛЛАМ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Пепа Гвардіоли ще наприкінці 2025 року виглядала майже бездоганно, оформивши серію з восьми перемог у всіх турнірах, однак початок нового року став для "містян" справжнім випробуванням. Лише дві перемоги у семи матчах, болісні поразки від Манчестер Юнайтед у чемпіонаті та від Буде/Глімт у Лізі чемпіонів оголили проблеми як у захисті, так і в реалізації моментів.

Попри кадрові втрати та не найкращу форму лідерів, Манчестер Сіті залишається грізною силою, особливо на власному полі. Статистика протистоянь із Вулвергемптоном очевидно говорить на користь господарів: десять перемог в одинадцяти останніх матчах Прем’єр-ліги та 32 забиті м’ячі. Додаткову інтригу створює очікуваний дебют Марка Геї в центрі оборони та повернення до складу Бернарду Сілви після дискваліфікації.

Ще нещодавно Вулвергемптон виглядав майже приреченим, але початок 2026 року приніс команді Роберта Едвардса надію. Безпрограшна серія з чотирьох матчів у чемпіонаті, нічия з Манчестер Юнайтед і впевнена перемога над Вест Гемом дозволили "вовкам" трохи оживити боротьбу, хоча турнірне становище все ще залишається критичним.

Головною проблемою гостей залишається атака — лише 16 голів за сезон, найгірший показник ліги. Водночас позитивні сигнали дає молодий Матеус Мане, який став найрезультативнішим гравцем команди за останній місяць, а також стабільна гра Жуана Гомеса й Андре в центрі поля. Вулвергемптон уже довів, що може нав’язувати боротьбу фаворитам, але виїзд на Етіхад — одне з найскладніших випробувань у календарі для будь-якої команди, не кажучи вже про головного аутсайдера сезону.