Football.ua представляє прев’ю матчу 23-го туру англійської Прем’єр-ліги, який відбудеться 24 січня та розпочнеться о 17:00.
24 січня 2026, 07:40
У межах 23-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті прийматиме Вулвергемптон на Етіхад Стедіум — матч, у якому обидві команди гостро потребують очок, але з абсолютно різних причин. Господарі намагаються зупинити спад і не відпустити Арсенал у чемпіонських перегонах, тоді як гості з Вулвергемптона шукають шансів на порятунок у надскладному сезоні.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — ВУЛВЕРГЕМПТОН
СУБОТА, 24 СІЧНЯ, 17:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАРАЇ ГАЛЛАМ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Пепа Гвардіоли ще наприкінці 2025 року виглядала майже бездоганно, оформивши серію з восьми перемог у всіх турнірах, однак початок нового року став для "містян" справжнім випробуванням. Лише дві перемоги у семи матчах, болісні поразки від Манчестер Юнайтед у чемпіонаті та від Буде/Глімт у Лізі чемпіонів оголили проблеми як у захисті, так і в реалізації моментів.
Попри кадрові втрати та не найкращу форму лідерів, Манчестер Сіті залишається грізною силою, особливо на власному полі. Статистика протистоянь із Вулвергемптоном очевидно говорить на користь господарів: десять перемог в одинадцяти останніх матчах Прем’єр-ліги та 32 забиті м’ячі. Додаткову інтригу створює очікуваний дебют Марка Геї в центрі оборони та повернення до складу Бернарду Сілви після дискваліфікації.
Ще нещодавно Вулвергемптон виглядав майже приреченим, але початок 2026 року приніс команді Роберта Едвардса надію. Безпрограшна серія з чотирьох матчів у чемпіонаті, нічия з Манчестер Юнайтед і впевнена перемога над Вест Гемом дозволили "вовкам" трохи оживити боротьбу, хоча турнірне становище все ще залишається критичним.
Головною проблемою гостей залишається атака — лише 16 голів за сезон, найгірший показник ліги. Водночас позитивні сигнали дає молодий Матеус Мане, який став найрезультативнішим гравцем команди за останній місяць, а також стабільна гра Жуана Гомеса й Андре в центрі поля. Вулвергемптон уже довів, що може нав’язувати боротьбу фаворитам, але виїзд на Етіхад — одне з найскладніших випробувань у календарі для будь-якої команди, не кажучи вже про головного аутсайдера сезону.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.22, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 12.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Хусанов, Геї, О’Райлі — Ніко, Бернарду — Семеньйо, Фоден, Доку — Голанд
ВУЛВЕРГЕМПТОН : Са — Москера, С. Буено, Крейчі — Чачуa, Андре, Мане, Ж. Гомес, Г. Буено — Хван, Странд Ларсен
