Англія

Іспанський вінгер приєднається до лондонців, а Гвідо Родрігес вирушить до Валенсії.

Вест Гем повної досяг усної домовленості щодо переходу вінгера Фулгема Адами Траоре. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони погодили всі ключові умови трансферу: найближчим часом мають відбутися обмін документами та медичний огляд футболіста. Паралельно Вест Гем погодив відхід півзахисника Гвідо Родрігеса, який продовжить кар’єру у Валенсії.

Нагадаємо, перехід Траоре раніше пов’язували з бажанням головного тренера Нуну Ешпіріту Санту знову попрацювати з гравцем після спільного періоду у Вулвергемптоні.

Адама Траоре виступав за Фулгем з 2023 року. У сезоні-2025/26 29-річний іспанець зіграв 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.