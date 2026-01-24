Іспанський вінгер приєднається до лондонців, а Гвідо Родрігес вирушить до Валенсії.
Адама Траоре, фото: Фабріціо Романо
24 січня 2026, 13:13
Вест Гем повної досяг усної домовленості щодо переходу вінгера Фулгема Адами Траоре. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони погодили всі ключові умови трансферу: найближчим часом мають відбутися обмін документами та медичний огляд футболіста. Паралельно Вест Гем погодив відхід півзахисника Гвідо Родрігеса, який продовжить кар’єру у Валенсії.
Нагадаємо, перехід Траоре раніше пов’язували з бажанням головного тренера Нуну Ешпіріту Санту знову попрацювати з гравцем після спільного періоду у Вулвергемптоні.
Адама Траоре виступав за Фулгем з 2023 року. У сезоні-2025/26 29-річний іспанець зіграв 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.