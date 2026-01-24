Німеччина

Суботня програма 19-го туру в Німеччині не обійшлася без несподіваних результатів.

Айнтрахт вдало розпочав домашній матч проти Гоффенгайма, вийшовши вперед на 18-й хвилині завдяки голу Калімунедо. Господарі впевнено діяли до перерви та пішли відпочивати з мінімальною перевагою.

Втім, після перерви ініціативу повністю перехопили гості. Мерштедт зрівняв рахунок, Кабак вивів Гоффенгайм уперед, а автогол Аменди остаточно поховав надії франкфуртців.

Айнтрахт Франкфурт — Гоффенгайм 1:3

Голи: Калімуендо, 18 - Мерштедт, 52, Кабак, 60, Аменда (аг), 65

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Коллінз (Баоя, 72), Кох, Аменда — Крістенсен, Скірі, Шаїбі (Кнауфф, 61), Браун — Доан, Узун (Ларссон, 61) — Калімуендо (Амаймуні, 72)

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Хайдарі, Бернардо — Цоуфал, Авдуллаху, Бюргер, Прасс — Крамарич (Премель, 67), Асллані (Дамар, 90) — Мерштедт (Бебу, 76)

Попередження: Цоуфал, Хайдарі

__________________________________________________________________________________________

Мюнхенці сенсаційно зазнали першої поразки в сезоні чемпіонату, поступившись із рахунком 1:2. Господарі відкрили рахунок уже на 23-й хвилині — Іто головою замкнув подачу Майкла Олісе. До перерви господарі контролювали гру та мали кілька нагод подвоїти перевагу, однак реалізація підвела.

Після перерви Аугсбург додав у грі та перевернув хід зустрічі. На 75-й хвилині Артур Чавес відновив паритет після подачі з кутового, а на 83-й Массенго точним ударом низом шокував мюнхенську публіку. Попри фінальний тиск, команда Венсана Компані врятуватися не змогла.

Баварія — Аугсбург 1:2

Голи: Іто, 23 — Чавес, 75, Массенго, 81,

Баварія: Урбіг — Мін Дже (Чавес, 85), Та, Іто (Бішоф, 79), Девіс (Мусіала, 61) — Павлович, Горецка (Джексон, 79) — Олісе, Карл (Кімміх, 61), Діас — Кейн

Аугсбург: Дамен — Чавес (Вольф, 85), Шлоттербек, Цезігєр — Фелльхауер, Реджбечай (Комур, 75), Массенго, Яннуліс — Рідер (Кайтель, 75), — — Каде (Ессенде, 63)

Попередження: Та

__________________________________________________________________________________________

Леверкузенський Баєр перервав серію невдалих матчів, мінімально обігравши Вердер. Команда контролювала хід зустрічі, однак довгий час не могла конвертувати перевагу у забиті м’ячі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 37-й хвилині — Лукас Васкес вдало скористався передачею партнера та точно пробив у кут воріт.

Баєр Леверкузен — Вердер 1:0

Гол: Васкес, 37

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Андріх, Баде, Кванса — Васкес (Тілльман, 57), Маза, Гарсія (Паласіос, 72), Грімальдо — Гофманн, Поку (Фернандес, 57) — Шик

Вердер: Бакхауз — Піпер (Малатіні, 15), Фрідль, Кулібалі — Сугавара (Топп, 79), Лінен, Шмід (Деман, 46) — Шмід (Деман, 46), Стаге — Нжинмах, Грюль

Попередження: Гофманн, Баде — Фрідль, Малатіні, Деман

__________________________________________________________________________________________

РБ Лейпциг упевнено здобув виїзну перемогу над Гайденгаймом, вирішивши долю поєдинку після перерви. Перший тайм минув без голів, хоча господарі чинили серйозний опір фавориту.

У другій половині зустрічі клас гостей дався взнаки. Рідле Баку відкрив рахунок на 62-й хвилині, після чого Нуса та Раум протягом восьми хвилин довели рахунок до розгромного.

Гайденгайм — РБ Лейпциг 0:3

Голи: Баку, 62, Нуса, 68, Раум, 71

Гайденгайм: Рамай — Стергіу, Маїнка, Гімбер, Ференбах — Шеппнер (Нігюс, 84), Дорш — Ібрагімович, Бек, Гонсак — Пірінгер (Кербер, 77)

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку (Генріхс, 90), Орбан, Бітшіабу (Максимович, 78), Раум (Фінграф, 77) — Шлагер, Зайвальд — Баумгартнер (Банзузі, 71) — Діоманде, Кардосо, Нуса (Гоміс, 71)

Попередження: Гімбер

__________________________________________________________________________________________



Майнц оформив вольову перемогу над Вольфсбургом у домашньому матчі. Гості швидко повели в рахунку — вже на 3-й хвилині відзначився Амура. Попри пропущений гол та нереалізований пенальті в першому таймі, господарі не опустили рук.

Після перерви Тіц зрівняв рахунок, а згодом Белл вивів Майнц уперед. Крапку в матчі поставив Амірі, реалізувавши пенальті наприкінці зустрічі.

Майнц - Вольфсбург 3:1

Голи: Тіц, 68, Белль, 73, Амірі, 83 (пен) - Амура, 3

Майнц: Батц — Пош, Белль, Кор — да Кошта (Мвене, 65), Небель (Амірі, 65), Сано, Сон, Відмер — Голлербах (Мелоні, 90), Тіц (Катомпа Мвумпа, 90)

Вольфсбург: Грабара — Кумбеді, Єнц, Вавро, Центер — Соуза (Ліндстрем, 75), Герхардт (Сванберг, 85) — Віммер (Маєр, 75), Еріксен, Амура (Дагім, 67) — Пейчінович

Попередження: Пош, Кор, Белль — Віммер, Соуза