Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті представив нову домашню форму на наступний сезон-2023/24.

Новий комплект форми від компанії adidas присвячений 20-річчю безпрограшного сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Новинка виконана у традиційних для клубу червоно-білих кольорах із золотистими вставками.

"Наша нова форма заснована на дусі команди "Непереможні" сезону-2003/04 і знаменує початок 20 річниці нашого безпрограшного сезону в Прем'єр-лізі. Наша емблема та логотип adidas, а також три нашивки на кожному рукаві виконані у золотому кольорі, а наш рекорд — 26 перемог та 12 нічиїх у 38 матчах того історичного сезону — вишитий збоку на автентичній версії комплекту", — написано в заяві клубу.

Our new 23/24 Arsenal x @adidasFootball home kit is available now 🙌