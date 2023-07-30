Англія

АПЛ звела приклад з минулого чемпіонату світу в Катарі минулого року.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) та суддівський комітет англійського професійного футболу (PGMOL) прийняли рішення внести зміни до правил, які будуть задіяні зі стартом нового сезону в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, судді чотирьох вищих дивізіонів зі старту нової кампанії точно замірятимуть час всіх зупинок у матчі, після чого цей час вони додаватимуть до основного часу зустрічі.

Під зупинками у матчах розглядаються червоні картки, пенальті, святкування голів, затягування часу під час виконання аутів та інших стандартах.

Також наголошується, що надавати допомогу футболістам мають за межами поля – це не стосується воротарів та зіткнень між партнерами по команді.

Якщо гравець відмовляється від допомоги медичної бригади, а його партнер, на думку арбітра затягує цим час, він може отримати жовту картку.

Вперше нововведення мають протестувати у стартовому матчі Чемпіоншипу між Шеффілдом Венсдей та Саутгемптоном, який пройде 4 серпня. Потім ці правила затвердить АПЛ.