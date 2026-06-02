Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Збірна Кюрасао готується переписати історію світового футболу на полях Північної Америки. Крихітна острівна держава офіційно стане найменшою країною за кількістю населення та площею території, яка коли-небудь брала участь у фінальних стадіях мундіалів. 14 червня 2026 року назавжди увійде в літопис цієї нації, адже дебютний матч на турнірі в Г'юстоні проти чотириразових чемпіонів світу — збірної Німеччини — стане для них моментом абсолютної гордості. Гравці, які вибороли цю путівку, вже забезпечили собі статус національних героїв, проте у США, Канаді та Мексиці "синя хвиля" прагне довести, що вона тут не просто для кількості.

Головний козир цього футбольного Давида — абсолютна відсутність будь-якого психологічного тиску. Від Кюрасао ніхто не вимагає виходу з групи чи обов'язкових набраних очок, тому команда може грати у своє задоволення. Ба більше, уболівальники вдома готові влаштувати своїм улюбленцям королівську зустріч навіть у разі трьох поразок поспіль на груповому етапі. Ну а якщо скромній команді вдасться забити бодай один гол у ворота топових суперників — на островах Карибського басейну почнеться справжнє божевілля.

Проте напередодні старту мундіалю карибський колектив зіткнувся із серйозними внутрішніми випробуваннями, які ледь не зірвали всю підготовку. Управлінський хаос на тренерському містку та невтішні результати в останніх товариських зустрічах змусили експертів говорити про те, що казка Кюрасао може завершитися занадто швидко. Чи зуміє команда повернути той драйв, який супроводжував її під час кваліфікаційного раунду — головна інтрига навколо цього футбольного феномену.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ E

КЮРАСАО НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Через те, що Мексика, Канада та США автоматично потрапили на домашній мундіаль і пропустили відбір, збірна Кюрасао несподівано для багатьох приміряла на себе статус головної сили регіону CONCACAF. Острівна команда видала феноменальний кваліфікаційний цикл, пройшовши дистанцію в 10 матчів без жодної поразки — сім перемог та три нічиї.

Потужний розгром Бермудських островів із рахунком 7:0 задав правильний тон усьому відбору, а історична безгольова нічия на виїзді проти непоступливої Ямайки перетворила найсміливіші фантазії на реальність. Справжнім жахом для захисників у кваліфікації став Герване Кастанір, який із п'ятьма забитими м'ячами виборов звання найкращого бомбардира команди. Що стосується асистентів, то тут лідерство розділили Джерл Маргарита, Кенджі Горре та Леандро Бакуна, кожен із яких зробив по три результативні передачі.

А ось весняний період підготовки після тріумфального відбору пройшов під знаком жорсткої кризи. Оновлена команда спочатку безвольно поступилася Китаю (0:2), а згодом зазнала болючого приниження від Австралії — 1:5. Останнім іспитом перед стартом світового форуму стане товариська гра проти Шотландії, де карибцям життєво необхідно продемонструвати якісні зміни, аби не розпочати свій шлях на ЧС із серії поразок.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Історія виступів збірної Кюрасао на чемпіонатах світу є доволі специфічною, адже вона тісно пов'язана зі змінами політичного статусу цього острова у Карибському басейні. У першій половині XX століття, з 1930 по 1954 роки, команда виступала як безпосередня територія Кюрасао і взагалі не брала участі у світових першостях. Згодом, після реорганізації, з 1958 по 2010 роки місцеві футболісти намагалися пробитися на мундіалі у складі збірної Нідерландських Антильських островів, проте протягом усього цього тривалого періоду команда жодного разу не змогла подолати сито кваліфікаційних раундів зони КОНКАКАФ.

Новітня футбольна ера для острова розпочалася після розпаду Нідерландських Антил. Уже як цілком самостійна збірна Кюрасао дебютувала у відбіркових циклах до чемпіонатів світу 2014, 2018 та 2022 років. Утім, усі ці три спроби завершувалися невдачами на різних етапах кваліфікації. Довгоочікуваний і безперечно історичний прорив стався лише під час відбору на чемпіонат світу-2026. Продемонструвавши неймовірну за мірками регіону організацію гри та характер, збірна Кюрасао вперше у своїй біографії зуміла завоювати путівку на світовий форум.

Таким чином, майбутній мундіаль на полях Північної Америки стане для цієї скромної карибської команди абсолютним та унікальним дебютом на найвищому міжнародному рівні.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ДІК АДВОКАТ

Ситуація на містку збірної Кюрасао останнім часом нагадувала справжній детектив. Дік Адвокат, який і вивів цю команду на чемпіонат світу, у лютому змушений був залишити посаду через серйозні проблеми зі здоров'ям у своєї доньки. Керівництво оперативно запросило іншого нідерландського фахівця Фреда Рюттена, але той протримався на посаді лише до травня — всього за чотири тижні до старту ЧС Рюттен пішов у відставку через "токсичну атмосферу та зруйновані професійні відносини між гравцями та штабом". На щастя, стан здоров'я доньки Адвоката покращився, і гравці, які обожнюють 78-річного тренера, особисто пролобіювали його сенсаційне повернення.

Дік Адвокат офіційно стане найстаршим головним тренером в історії чемпіонатів світу. Його досвід колосальний: він уже возив збірну Нідерландів на мундіаль-1994, який також проходив у США, де дістався чвертьфіналу і поступився майбутнім тріумфаторам — бразильцям. А ось його останній вояж на світову першість із Південною Кореєю у 2006 році вийшов невдалим через невихід із групи. Тепер "маленький генерал" має обмаль часу, щоб повернути команді впевненість у власних силах.

ЯК ГРАЄ КЮРАСАО?

У тактичних побудовах Адвокат віддає перевагу класичній нідерландській схемі 4-3-3. Під час відбіркового циклу Кюрасао заворожувало експертів організованим виходом із захисту в атаку та добре продуманими комбінаціями коротких пасів на чужій третині поля, що стало прямим наслідком багаторічного європейського впливу на футбол у цій країні.

З усім тим, зважаючи на рівень суперників у групі E, на полях Північної Америки карибська збірна змушена буде діяти другим номером. Їхня гра базуватиметься на міцній та компактній оборонній структурі, яка за першої ліпшої нагоди трансформуватиметься у блискавичні контратаки через фланги. До речі, під час кваліфікації Кюрасао продемонструвало неймовірну ефективність попереду, забивши 28 голів, що стало найкращим показником серед усіх збірних CONCACAF.

Карибці мають суттєвий недолік — повна відсутність досвіду на такому рівні та критично коротка лава запасних. Якщо випаде хтось із лідерів стартового складу, адекватного підсилення у Адвоката просто немає.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ТАХІТ ЧОНГ

Вихованцю академії Манчестер Юнайтед знадобилося зіграти лише два поєдинки у футболці національної збірної, аби миттєво перетворитися на головного ідола Кюрасао. Його три ключові результативні дії під час відбору стали вирішальними для підсумкового успіху команди.

Півзахисник, який представляє Шеффілд Юнайтед, володіє високою індивідуальною майстерністю, швидкістю та вмінням створювати небезпеку з нічого. Саме Тахіт Чонг має виконувати роль головного креативного "ікс-фактора" у тактичних схемах Діка Адвоката під час швидких переходів із фази захисту в напад.

КОМЕНЕНСІЯ — СТОВП СЕРЕДНЬОЇ ЛІНІЇ

Молодий вихованець академій ПСВ та Ювентуса Лівано Комененсія став справжнім відкриттям відбіркового циклу. Атлетичний, міцний, спритний та тактично гнучкий хавбек швейцарського Цюриха ідеально вписався у філософію Діка Адвоката. Саме його самовіддана гра у центрі поля допомогла збірній Кюрасао стримати зіркову атаку Ямайки та оформити омріяну путівку на ЧС.

Комененсія грає роль опорного півзахисника, проте його універсалізм дозволяє за потреби опускатися третим центральним захисником. Це дає можливість фланговим оборонцям сміливо вибігати вперед у контратаки. Поруч із ним у центрі поля діють досвідчені брати Жуніньйо та Леандро Бакуна — справжнє серце та мотор цієї збірної, які мають за плечима солідний досвід виступів у англійській Прем'єр-лізі.

КАРИБСЬКИЙ КАРНАВАЛ НА ТРИБУНАХ

Абсолютно особливу атмосферу на американських стадіонах створять палкі вболівальники Кюрасао. Під шалений гуркіт ритмічних барабанів, свист та унікальні карибські мотиви вони готові гнати своїх кумирів уперед у кожному поєдинку.

Шалена підтримка забезпечена: карибські фанати вміють і люблять подорожувати великими групами, що вони яскраво довели під час святкувань у Кінгстоні. Співаючи свій неофіційний гімн "Mama Wa" ("Синя хвиля"), вони точно приваблять на свій бік багатьох нейтральних уболівальників завдяки неймовірній харизмі та життєрадісності. Крім того, Кюрасао може розраховувати на солідну підтримку фанатів із Нідерландів, адже острів офіційно входить до складу Нідерландського Королівства.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ КЮРАСАО НА ЧС-2026

Воротарі: Тайрік Бодак, Тревор Доорнбуш, Елой Ром.

Захисники: Ріхедлі Базур, Джошуа Бренет, Рошон ван Ейма, Армандо Обіспо, Шуранді Самбо, Шерел Флоранус, Деверон Фонвілль, Юр’єн Гаарі.

Півзахисники: Жуніньйо Бакуна, Леандро Бакуна, Лівано Комененсія, Ар’яньї Марта, Тайріс Нослін, Годфрід Румератое, Кевін Феліда.

Нападники: Джеремі Антоніссе, Кенджі Горре, Герване Кастанір, Брендлі Кувас, Юрген Локадія, Джеремі Маргарита, Сонтьє Хансен, Тахіт Чонг.

РОЗКЛАД ЗБІРНОЇ КЮРАСАО НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП КЮРАСАО

Збірна Кюрасао вже стрибнула вище голови, просто потрапивши до фінальної частини чемпіонату світу. У компанії таких грізних суперників, як Німеччина, Еквадор та Кот-д'Івуар, скромному карибському колективу буде неймовірно важко зачепитися за очки. Головним завданням для підопічних Діка Адвоката є демонстрація гідного та організованого футболу проти найкращих гравців планети.

Будь-який результат, окрім останнього місця у квартеті, сприйматиметься як грандіозне диво. Проте легка ментальність та відсутність очікувань можуть допомогти Кюрасао гучно грюкнути дверима і створити серйозні проблеми для фаворитів групи, які завчасно спишуть дебютанта з рахунків.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце в групі