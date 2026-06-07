Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Ірану для якої цей мундіаль стане 7-м в історії.

Напередодні ЧС-2026 збірна Ірану опинилася в центрі уваги не лише через футбол. Політична напруга навколо країни створила додаткові виклики для команди, однак її участь у турнірі наразі залишається найбільш імовірним сценарієм.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ G

ІРАН НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Розширення чемпіонату світу до 48 команд суттєво спростило завдання для провідних збірних Азії. Конфедерація отримала вісім прямих путівок на мундіаль, і Іран упевнено скористався цією можливістю, пройшовши відбір без серйозних труднощів.

Відбірковий цикл для "Team Melli" складався з двох основних етапів. На першому Іран потрапив до групи з Узбекистаном, Туркменістаном та Гонконгом. Якщо в матчах проти двох останніх суперників перевага іранців була беззаперечною, то боротьба за перше місце точилася саме з Узбекистаном. Обидві очні зустрічі завершилися внічию, але завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів Іран фінішував на вершині таблиці та паралельно гарантував собі участь у Кубку Азії.

У фінальному раунді відбору 18 збірних були розподілені на три групи по шість команд, де перші два місця напряму виходили на чемпіонат світу. Суперниками Ірану стали Катар, Узбекистан, ОАЕ, Киргизстан і КНДР.

Команда Аміра Галеної продемонструвала високий рівень стабільності протягом усього циклу. Лідери атаки Сердар Азмун і Мехді Таремі залишалися головною рушійною силою команди, регулярно забезпечуючи результат у матчах проти суперників нижчого рівня.

Не обійшлося й без окремих невдач. Найпомітнішою стала поразка від чинного чемпіона Азії Катару (0:1), яка залишилася одним із небагатьох негативних моментів кампанії. Водночас цей результат не вплинув на загальну картину: Іран продовжував упевнено набирати очки та контролювати ситуацію в групі.

Певні труднощі виникли і в першому матчі проти КНДР, де іранці здобули перемогу з рахунком 3:2. Однак у домашній зустрічі команда вже не залишила супернику шансів, перемігши 3:0. Саме цей результат остаточно гарантував Ірану місце на чемпіонаті світу 2026 року та дозволив достроково виконати головне завдання відбіркового циклу.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Збірна Ірану знову зіграє на чемпіонаті світу. Для "Team Melli" це буде вже сьомий мундіаль в історії після участі у турнірах 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 та 2022 років. Попри стабільну присутність серед найсильніших команд Азії, іранцям досі не вдавалося подолати груповий етап світової першості.

Водночас в історії виступів збірної на мундіалях було кілька турнірів, які залишили особливий слід. Насамперед варто згадати чемпіонат світу 2018 року в рф. Команда Карлуша Кейруша обіграла Марокко (1:0), мінімально поступилася Іспанії (0:1) та зіграла внічию з Португалією (1:1). Набравши чотири очки у надзвичайно складній групі, Іран був близьким до історичного виходу в плейоф, але завершив турнір на третьому місці.

Ще одним помітним досягненням залишається виступ на ЧС-1978 в Аргентині. Тоді іранці вперше взяли участь у фінальній частині чемпіонату світу, здобули нічию з Шотландією (1:1) та посіли 14-те місце серед 16 учасників турніру.

Загалом за шість попередніх виступів на мундіалях збірна Ірану здобула три перемоги: над США у 1998 році (2:1), Марокко у 2018-му (1:0) та Уельсом у 2022-му (2:0).

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: АМІР ГАЛЕНОЙ

Амір Галеной — одна з найавторитетніших постатей в історії іранського футболу. У 2023 році 62-річний фахівець вдруге очолив національну збірну, повернувшись на посаду через понад півтора десятиліття після свого першого досвіду роботи з командою у 2006–2007 роках.

На клубному рівні Галеной є справжньою легендою іранської Про-ліги. П'ять чемпіонських титулів роблять його одним із найуспішніших тренерів в історії національного футболу. Протягом кар'єри він заслужив репутацію вимогливого наставника, сильного мотиватора та спеціаліста, який завжди ставить результат вище за видовищність.

Після епохи Карлуша Кейруша Галеной намагався зробити гру збірної більш сміливою та різноманітною в атаці. Втім, фундаментальні риси команди залишилися незмінними. Іран і надалі робить ставку на фізичну міць, організованість, дисципліну та чітке виконання тактичних завдань.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ІРАНУ НА ЧС-2026

Воротарі: Аліреза Бейранванд (Трактор), Паям Ніязманд (Персеполіс), Хоссейн Хоссейні (Сепахан).



Захисники: Ехсан Хаджсафі (Сепахан), Мілад Мохаммаді (Персеполіс), Рамін Резаеян (Фулад), Хоссейн Канаанізадеган (Персеполіс), Шоджа Халілзаде (Трактор), Салех Хардані (Естеглал), Алі Нематі (Фулад), Даніал Ейрі (Малаван).



Півзахисники: Аліреза Джаханбахш (Дендер), Саїд Езатоллахі (Шабаб Аль-Аглі), Саман Годдос (Кальба), Мехді Торабі (Трактор), Рузбех Чешмі (Естеглал), Мохаммад Мохебі (Ростов), Мехді Гаєді (Аль-Наср), Мохаммад Горбані (Аль-Вахда), Арія Юсефі (Сепахан), Амірмохаммад Раззагінія (Естеглал).



Нападники: Мехді Таремі (Олімпіакос), Шахріяр Моганлу (Кальба), Амірхоссейн Хоссейнзаде (Трактор), Алі Аліпур (Персеполіс), Денніс Еккерт (Стандард Льєж).

ЯК ГРАЄ ІРАН?

Галеной не є прихильником однієї незмінної схеми й охоче адаптує тактичну побудову залежно від суперника та кадрової ситуації. Найчастіше команда використовує формацію 4-2-3-1, у якій Мехді Таремі отримує значну свободу дій. Форвард може опускатися в глибину поля, зміщуватися між лініями та брати активну участь у побудові атак, виконуючи роль своєрідного зв'язкового між півзахистом і нападом.

У матчах, де Іран очікує грати першим номером і більше контролювати перебіг подій, тренерський штаб нерідко звертається до схем із двома нападниками, зокрема до різних варіацій 4-4-2. Такий підхід дозволяє ефективніше використовувати сильні сторони провідних атакувальних футболістів і створювати додатковий тиск на оборону суперника.

ГОЛОВНА ЗІРКА: МЕХДІ ТАРЕМІ

Після поступового відходу старшого покоління лідерів беззаперечним обличчям цієї збірної став Мехді Таремі. Форвард, який зробив собі ім'я в європейському футболі завдяки виступам за Порту, вже давно переріс статус просто нападника. За роки в Португалії він став одним із найрезультативніших гравців чемпіонату, регулярно забивав у Лізі чемпіонів та заслужив репутацію футболіста найвищого рівня.

Попри не надто успішний період в «Інтері» та подальший перехід до Олімпіакоса, значення Таремі для національної команди залишається незмінним. Саме навколо нього сьогодні будується вся атакувальна гра Ірану.

Цінність Таремі полягає не лише в його результативності. Він здатний діяти як класичний центрфорвард, опускатися в глибину поля для розіграшу м'яча, зв'язувати між собою лінії команди та створювати простір для партнерів завдяки грамотному руху без м'яча. Його універсальність дозволяє тренерському штабу використовувати різні тактичні моделі без втрати ефективності в атаці.

НАДІЯ МАЙБУТНЬОГО ІРАНУ

Одним із найцікавіших представників нового покоління вважається центральний півзахисник Естегляля Амірмохаммад Раззагінія.

Молодий хавбек є одним із найбільш перспективних гравців у сучасному іранському футболі. Його дебют за національну збірну відбувся в червні 2025 року, а вже навесні 2026-го він отримав можливість проявити себе у стартовому складі команди, відігравши повний матч у переможній зустрічі з Коста-Рикою (5:0).

Тактичні вимоги Аміра Галеної передбачають високу інтенсивність гри в центральній зоні, особливо при використанні схеми 4-2-3-1. Саме тому поява Раззагінії може стати важливим фактором для збірної на чемпіонаті світу. Молодий півзахисник вирізняється мобільністю, працездатністю та здатністю ефективно діяти на великих ділянках поля, забезпечуючи баланс між обороною та атакою.

ЧОМУ УЧАСТЬ ІРАНУ НА ЧС-2026 ОПИНИЛАСЯ В ЦЕНТРІ УВАГИ

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Окремої уваги заслуговує і навколофутбольний контекст, у якому збірна Ірану підходить до ЧС-2026. Причиною стали різке загострення відносин між Тегераном і Вашингтоном, військові удари по території Ірану та загальна нестабільна ситуація в регіоні. Оскільки значна частина матчів майбутнього мундіалю відбудеться на території США, питання участі іранської збірної в турнірі несподівано набуло не лише спортивного, а й політичного значення.

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж визнав, що останні події викликають занепокоєння щодо майбутнього виступу команди на чемпіонаті світу. Водночас офіційної загрози відсторонення збірної від турніру наразі немає, а підготовка до мундіалю триває у штатному режимі.

Паралельно іранська сторона веде переговори з ФІФА та організаторами турніру щодо низки принципових питань. Насамперед ідеться про гарантії безпеки для всієї делегації, безперешкодне отримання віз усіма її членами та повагу до державних символів і культурних особливостей країни під час проведення змагань.

Також повідомлялося, що Іран розглядав можливість перенесення своїх матчів до Мексики, однак ФІФА залишила в силі початковий календар. Таким чином, команда проведе всі три матчі групового етапу в США: 15 червня зіграє проти Нової Зеландії, 21 червня зустрінеться з Бельгією, а 26 червня завершить груповий етап поєдинком проти Єгипту.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ІРАНУ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ІРАНУ

Збірна Ірану підходить до ЧС-2026 у доволі неоднозначному статусі. З одного боку, команда зберегла кістяк футболістів, які протягом багатьох років залишаються серед найсильніших гравців азійського континенту. З іншого — значна частина лідерів уже перебуває на завершальному етапі кар'єри, що ставить питання про довгострокові перспективи нинішнього покоління.

Водночас розширення чемпіонату світу до 48 учасників суттєво підвищує шанси іранців на історичний прорив. Новий формат передбачає більшу кількість місць у стадії плейоф, що відкриває додаткові можливості для команд рівня Ірану. З огляду на стабільність, досвід та якість складу, вихід із групи вже не виглядає недосяжною метою, а радше цілком реалістичним завданням для команди Аміра Галеної.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 місце у групі G та вихід до 1/16 ЧС-2026