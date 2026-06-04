Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про одну з найяскравіших збірних Європи — Нідерланди. Команду, яка десятиліттями асоціюється з тотальним футболом, атакуючим стилем та поколіннями легендарних футболістів, але досі так і не змогла виграти чемпіонат світу.

Після кількох непростих років та зміни поколінь “помаранчеві” знову підходять до великого турніру у статусі потенційного претендента на найвищі місця. А на чолі команди залишається всім відомий Рональд Куман — людина, яка чудово розуміє філософію нідерландського футболу та намагається повернути збірну до боротьби за титули.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ F

НІДЕРЛАНДИ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Кваліфікація для Нідерландів вийшла досить впевненою, хоча й не без окремих нервових моментів. Команда Кумана не завжди демонструвала ідеальний футбол, але стабільно брала результат у матчах проти суперників нижчого рівня та підтвердила свій клас у ключових поєдинках.

Особливо важливо, що поступово збірна почала виглядати більш зрілою та збалансованою. Якщо раніше головною проблемою збірної Нідерландів залишалася нестабільність у матчах проти топ-команд, то зараз команда значно краще контролює темп гри та рідше провалюється психологічно.

Куману вдалося побудувати колектив, у якому поєднуються досвідчені лідери та нове покоління гравців, яке вже зараз виступає у топ-клубах Європи. Попереду може бути світле майбутнє з багатьма яскравими особистостями у складі, але головне нічого не проґавити та дотримуватися стабільності.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Для нідерландців чемпіонати світу — це водночас велика історія з проміжними успіхами та великого розчарування. “Помаранчеві” тричі виходили у фінал мундіалів — у 1974, 1978 та 2010 роках — але кожного разу зупинялися за крок від титулу.

Особливо легендарною була команда 70-х років з Йоганом Кройфом, яка фактично змінила світовий футбол завдяки концепції “тотального футболу”. Проте навіть одна з найяскравіших збірних в історії футболу так і не змогла виграти золоті медалі чемпіонату світу.

Останній по-справжньому великий успіх Нідерландів стався на ЧС-2014 у Бразилії, де команда Луї ван Гала дійшла до півфіналу та завоювала бронзові медалі, а перед цим було й друге місце під керівництвом Берта ван Марвейка у ПАР. Після цього були кілька непростих років, пропуск Євро-2016 та поступова перебудова команди, яка змогла дістатися до чвертьфіналу ЧС-2022 у Катарі, а також до півфіналу Євро-2024.

Зараз же Нідерланди знову виглядають збірною, яка здатна нав’язати боротьбу будь-кому і саме з таким настроєм "помаранчеві" підходять до мундіалю.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: РОНАЛЬД КУМАН

Для Рональда Кумана робота зі збірною Нідерландів — значно більше, ніж просто тренерська посада. Один із кращих нідерландських футболістів в історії чудово знає, що означає тиск у цій країні, де від національної команди завжди чекають не лише результату, а й гарного футболу.

Після не надто успішного періоду в Барселоні багато хто сумнівався, чи здатен Куман вдруге успішно перебудувати збірну. Але поступово йому вдалося стабілізувати команду та повернути їй конкурентність.

Куман не є тренером-революціонером, проте він добре розуміє сильні сторони нинішнього покоління гравців та намагається будувати гру навколо балансу між атакою та організованістю в захисті.

Саме прагматичність нинішньої збірної Нідерландів інколи викликає критику всередині країни, але на великих турнірах результат часто виявляється важливішим за видовищність. Саме тому футбольне керівництво країни вірить у здатність Кумана привести рідні Нідерланди до нових успіхів.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ НІДЕРЛАНДІВ НА ЧМ-2026

Воротарі: Барт Вербрюгген (Брайтон), Марк Флеккен (Баєр Леверкузен), Робін Руфс (Сандерленд).

Захисники: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс (Інтер), Натан Аке (Манчестер Сіті), Юррієн Тімбер (Арсенал), Міккі ван де Вен (Тоттенгем), Ян Паул ван Гекке (Брайтон), Йоррел Гато (Челсі).

Півзахисники: Френкі де Йонг (Барселона), Мартен де Рон (Аталанта), Тіджані Рейндерс (Манчестер Сіті), Тен Копмейнерс (Ювентус), Раян Гравенберх (Ліверпуль), Матс Віффер (Брайтон), Квінтен Тімбер (Марсель), Гус Тіл (ПСВ), Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем).

Нападники: Мемфіс Депай (Корінтіанс), Ваут Веггорст (Аякс), Доньєлл Мален (Рома), Коді Гакпо (Ліверпуль), Ноа Ланг (Галатасарай), Джастін Клюйверт (Борнмут), Браян Броббі (Сандерленд).

ЯК ГРАЮТЬ НІДЕРЛАНДИ?

Сучасні Нідерланди вже не настільки романтична команда, як у часи Кройфа чи навіть ЧС-2010.

Куман робить ставку на структурований футбол із якісним контролем м’яча, агресивним пресингом та швидкими переходами з оборони в атаку.

Головною силою цієї збірної залишається баланс. У нідерландців дуже сильна центральна ланка півзахисту, якісні та досвідчені захисники та достатньо гравців, здатних вирішувати епізоди індивідуально.

При цьому команда може підлаштовуватися під різних суперників — проти топ-збірних “помаранчеві” часто грають більш обережно та прагматично з поглядом на захист власних воріт, а у матчах проти більш слабших збірних намагаються максимально домінувати на полі через контроль м’яча на чужій половині поля.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ВІРДЖИЛ ВАН ДЕЙК

Попри велику кількість молодих талантів, саме Вірджил ван Дейк залишається головним лідером "помаранчевих".

Капітан Нідерландів вже багато років є одним із найкращих центральних захисників світу та справжнім фундаментом команди. Його вплив виходить далеко за межі оборони — ван Дейк керує побудовою гри, відповідає за організацію захисту та додає команді впевненості у найважчі моменти.

Для Нідерландів надзвичайно важливо, що до ЧС-2026 захисник підходить у гарній формі. Після кількох сезонів із травмами він знову виглядає стабільно та надійно, особливо у збірній. Саме навколо його лідерства будується вся оборонна структура команди Кумана.

СТАБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА ДОСВІД

Однією з головних причин оптимізму для нідерландських вболівальників є величезна кількість молодих гравців високого рівня.

Хаві Сімонс з Тоттенгема поступово стає новим обличчям атаки збірної, Райан Гравенберх додає динаміки у центрі поля, а Джеремі Фрімпонг та Міккі ван де Вен вже входять до числа найшвидших та найяскравіших гравців Європи на своїх позиціях.

Також дуже важливою залишається роль Френкі де Йонга. Саме півзахисник Барселони відповідає за темп гри, просування команди вперед та контроль м'яча у центрі поля.

Якщо всі ключові гравці підійдуть до турніру без травм, Нідерланди матимуть один із найглибших складів за останні роки. Проте, вже відомо, що Хаві Сімонс і один з основних захисників Матейс де Лігт через травми пропустять мундіаль, що є головним болем Кумана перед стартом турніру.

ГРУПА F - ПЕРШЕ МІСЦЕ БЕЗ ВІДМОВОК

На папері Нідерланди виглядають фаворитом своєї групи, але легкої прогулянки точно не буде.

На чемпіонатах світу “помаранчеві” традиційно мають проблеми проти фізично потужних та добре організованих суперників. Саме тому матчі проти Швеціх та Японії можуть стати особливо складними.

При цьому Нідерланди мають достатньо досвіду та індивідуального класу, щоб уникнути серйозних проблем на груповому етапі. Набагато важливішим буде те, як команда проявить себе у плейоф проти інших претендентів на титул.

РОЗКЛАД МАТЧІВ НІДЕРЛАНДІВ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

Саме тут для збірної Нідерландів починається головне випробування.

Останні роки показують, що “помаранчеві” здатні стабільно доходити до пізніх стадій великих турнірів, але проти найсильніших збірних їм часто не вистачає стійкості та холоднокровності у вирішальні моменти.

На минулому ЧС-2022 у Катарі Нідерланди вже продемонстрували характер у матчі проти Аргентини, однак все одно вилетіли, програв у серії пенальті.

На ЧС-2026 потенційна сітка плейоф знову може подарувати їм зустрічі з Францією, Бразилією чи Німеччиною вже на ранніх стадіях. І саме здатність вигравати такі матчі стане головним показником готовності цієї команди до боротьби за титул.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП НІДЕРЛАНДІВ

Нідерланди навряд чи входять до числа головних фаворитів турніру, але це точно одна з тих збірних, яка здатна дуже далеко пройти за сприятливого розвитку подій.

У цієї команди є сильний тренер, глибокий склад, досвідчені лідери та якісні молоді футболісти, які вже грають на найвищому рівні.

Головне питання — чи вистачить “помаранчевим” стабільності та психологічної стійкості у матчах проти футбольних гігантів. Але недооцінювати Нідерланди перед великим турніром — завжди небезпечно.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце у групі F та щонайменше чвертьфінал ЧС-2026