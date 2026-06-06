Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Нову Зеландію для якої цей мундіаль стане 3-м в історії.

Попри статус беззаперечного фаворита Океанії, Нова Зеландія далеко не завжди легко пробивалася на чемпіонати світу. У попередні роки команді часто доводилося долати міжконтинентальні стикові матчі, де рівень опозиції був значно вищим за той, до якого новозеландці звикли у своєму регіоні. Розширення ЧС-2026 та поява прямої путівки для переможця відбору в Океанії суттєво спростили це завдання.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ G

НОВА ЗЕЛАНДІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Шлях Нової Зеландії до ЧС-2026 виявився максимально впевненим. На першому етапі відбору команда виграла групу з Таїті, Вануату та Самоа, здобувши три перемоги із загальним рахунком 19:1. Після цього новозеландці без проблем пройшли стадію плейоф: у півфіналі розгромили Фіджі з рахунком 7:0, а у фіналі переграли Нову Каледонію — 3:0.

Настільки переконливі результати, однак, варто розглядати крізь призму рівня суперників. Конфедерація футболу Океанії залишається найслабшою серед усіх регіональних об'єднань ФІФА, а більшість збірних регіону суттєво поступаються навіть середнякам інших континентів.

Саме тому Нова Зеландія підходить до чемпіонату світу з найнижчим рейтингом ФІФА серед усіх учасників турніру. Попри домінування в Океанії, команда рідко отримує можливість регулярно грати проти суперників високого рівня, що позначається як на рейтингових показниках, так і на загальній конкурентоспроможності збірної на світовій арені.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Дебют збірної Нової Зеландії на чемпіонатах світу відбувся у 1982 році. Тоді новозеландці потрапили до надзвичайно складної групи з Бразилією, СРСР та Шотландією й зазнали поразок у всіх трьох матчах, завершивши виступи на останньому місці.

Повернутися на мундіаль команді вдалося лише через 28 років. На чемпіонаті світу 2010 року в ПАР новозеландці стали авторами однієї з головних сенсацій групового етапу. Збірна зіграла внічию зі Словаччиною (1:1), Парагваєм (0:0) та чинним на той момент чемпіоном світу Італією (1:1), завершивши турнір без жодної поразки.

Попри те, що трьох нічиїх не вистачило для виходу до плейоф, виступ Нової Зеландії увійшов до історії. Команда посіла третє місце у групі, випередила Італію та стала єдиною збірною на всьому чемпіонаті світу-2010, яка не зазнала жодної поразки. Для новозеландського футболу той турнір і досі залишається найуспішнішим виступом на світовій першості.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ДАРРЕН БЕЙЗЛІ

Головний тренер збірної Нової Зеландії Даррен Бейзлі — одна з найважливіших постатей сучасного футболу країни. Хоча народився він в Англії та провів успішну ігрову кар'єру у британському футболі, саме з Новою Зеландією пов'язана його друга футбольна молодість і становлення як тренера.

Як футболіст Бейзлі був надійним правим захисником, який провів понад 450 матчів на професійному рівні. Найбільше він запам'ятався виступами за Уотфорд, а також захищав кольори Вулвергемптона та Волсолла. Наприкінці кар'єри він перебрався до Нової Зеландії, де виступав за Нью-Зіланд Найтс та Вайтакере Юнайтед, з яким навіть взяв участь у Клубному чемпіонаті світу ФІФА 2007 року.

Однак справжній внесок Бейзлі в новозеландський футбол пов'язаний із тренерською роботою. Протягом більш ніж десяти років він працював із молодіжними збірними країни та фактично став одним із творців нинішнього покоління. Під його керівництвом збірна Нової Зеландії U-20 тричі поспіль виходила до 1/8 фіналу чемпіонатів світу серед молоді, що є одним із найкращих досягнень в історії новозеландського футболу на міжнародному рівні.

У 2023 році Бейзлі очолив національну збірну на постійній основі, а вже за три роки вивів команду на чемпіонат світу. Під його керівництвом новозеландці виграли Кубок націй Океанії та впевнено подолали кваліфікацію до мундіалю, пропустивши лише один м'яч за весь відбірковий цикл.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Макс Крокомб (Міллуолл, Англія), Алекс Паульсен (Легія, Польща), Майкл Вуд (Окленд).

Захисники: Тайлер Біндон (Ноттінгем Форест, Англія), Майкл Боксолл (Міннесота Юнайтед, МЛС), Ліберато Какаче (Рексем, Англія), Френсіс де Вріс (Окленд), Каллан Елліот (Окленд), Тім Пейн (Веллінгтон Фенікс, Австралія), Нандо Пійкакер (Окленд), Томмі Сміт (Брейнтрі Таун, Англія), Фінн Сурман (Портленд Тімберс, МЛС).

Півзахисники: Лахлан Бейлісс (Ньюкасл Джетс, Австралія), Джо Белл (Вікінг, Норвегія), Метт Гарбетт (Пітерборо Юнайтед, Англія), Бен Олд (Сент-Етьєн, Франція), Алекс Руфер (Веллінгтон Фенікс, Австралія), Сарпріт Сінгх (Веллінгтон Фенікс, Австралія), Марко Стаменич (Свонсі Сіті, Англія), Раян Томас (ПЕК Зволле, Нідерланди).

Нападники: Коста Барбарусес (Вестерн Сідней Вондерерс, Австралія), Елайджа Джаст (Мотервелл, Шотландія), Каллум Макковат (Сількеборг, Данія), Джессі Рендалл (Окленд), Бен Вейн (Порт Вейл, Англія), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, Англія).

ЯК ГРАЄ НОВА ЗЕЛАНДІЯ?

Під керівництвом Даррена Бейзлі збірна Нової Зеландії робить ставку на прагматичний та добре організований футбол. Найчастіше команда використовує схему 4-3-3 або її більш стриману модифікацію 4-2-3-1, залежно від рівня суперника. Основний акцент робиться на компактності між лініями, дисциплінованій грі без м'яча та швидких переходах з оборони в атаку.

На відміну від багатьох команд, які прагнуть контролювати м'яч будь-якою ціною, новозеландці комфортно почуваються без тривалого володіння. Вони охоче віддають ініціативу сильнішим суперникам, концентруючись на надійній оборонній структурі та пошуку можливостей для контратак. Важливу роль у цій системі відіграють фланги, через які команда намагається швидко доставляти м'яч до штрафного майданчика.

ГОЛОВНА ЗІРКА: КРІС ВУД

34-річний форвард залишається головною зіркою та найдосвідченішим гравцем нинішньої збірної Нової Зеландії. Він є одним із лише двох футболістів у складі команди, які були в заявці на чемпіонат світу 2010 року. На тому турнірі Вуд виходив на заміну в усіх трьох матчах групового етапу, однак відзначитися результативними діями не зміг.

Уже через кілька місяців після мундіалю нападник відкрив лік своїм голам за національну команду, забивши у товариському матчі проти Гондурасу. Відтоді він став справжнім символом збірної та довів свій бомбардирський доробок до 45 м'ячів.

Ще минулого сезону Вуд був одним із найкращих нападників АПЛ, забивши 20 голів у складі Ноттінгем Форест. Кампанія-2025/26 виявилася значно складнішою — форвард відзначився лише тричі, проте на його статистику суттєво вплинули проблеми з коліном, через які він пропустив чимало матчів.

ЛЕГЕНДА НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ФУТБОЛУ

Окремої уваги заслуговує 36-річний центральний захисник Томмі Сміт — справжня легенда новозеландського футболу. Разом із Крісом Вудом він є одним із лише двох гравців нинішнього складу, які мають досвід виступів на чемпіонаті світу 2010 року.

На мундіалі в ПАР Сміт був одним із ключових футболістів команди. У віці 20 років він відіграв усі три матчі групового етапу без замін, допомігши Новій Зеландії завершити турнір без жодної поразки. Саме те покоління увійшло в історію як єдина збірна ЧС-2010, яка не програла жодного матчу.

Не менш вагомою є і його клубна кар'єра. Більшу її частину Сміт провів в Англії, де понад десять років виступав за Іпсвіч Таун. У складі "трактористів" він провів понад 250 матчів, був капітаном команди та протягом багатьох сезонів залишався одним із найавторитетніших гравців клубу. Також у його кар'єрі були виступи за Колорадо Репідс у МЛС та новозеландський Окленд.

На міжнародному рівні Сміт входить до числа рекордсменів збірної за кількістю матчів і вже давно має статус одного з найвидатніших захисників в історії новозеландського футболу. Протягом кар'єри він неодноразово потрапляв до символічних збірних турнірів Океанії та регулярно отримував індивідуальні відзнаки як один із найкращих футболістів країни.

НОВЕ ЗІРКОВЕ ПОКОЛІННЯ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ

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Якщо Томмі Сміт є уособленням досвіду, то Марко Стаменич — обличчя нового покоління новозеландського футболу. Півзахисник Свонсі підходить до ЧС-2026 у статусі другого капітана та одного з найважливіших гравців команди Даррена Бейзлі.

Попри відносно молодий вік (24 роки), Стаменич уже встиг побудувати солідну європейську кар'єру. Вихованець системи Веллінгтон Фенікс ще в юному віці перебрався до Данії, де захищав кольори Копенгагена. Саме там він став чемпіоном Данії та отримав перший досвід виступів у єврокубках. Згодом його кар'єра продовжилася в Сербії, де він представляв Црвену Звезду та регулярно грав на міжнародному рівні, а нині виступає за Свонсі в англійському Чемпіоншипі.

Для збірної Нової Зеландії Стаменич має значення, яке виходить далеко за межі статистики. Він є головним організатором гри в центрі поля, відповідає за темп команди та забезпечує баланс між обороною й атакою. Саме через нього проходить значна частина розвитку атак новозеландців, а його тактична дисципліна дозволяє партнерам почуватися впевненіше в усіх фазах гри.

РОЗКЛАД МАТЧІВ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ

Напередодні ЧС-2026 збірна Нової Зеландії навряд чи розглядається як реальний претендент на вихід із групи. За рівнем індивідуальної майстерності та загальною глибиною складу новозеландці поступаються кожному зі своїх суперників, тому навіть потрапляння до плейоф стало б для них серйозною несподіванкою.

Водночас команду не варто недооцінювати. Новозеландці традиційно вирізняються дисципліною, самовіддачею та хорошою організацією гри, а тому здатні створити проблеми навіть більш статусним опонентам. Історія їхнього виступу на ЧС-2010 є найкращим підтвердженням того, що ця збірна вміє перевершувати очікування.

Однією з головних цілей команди на турнірі може стати здобуття першої перемоги в історії виступів на чемпіонатах світу. Такий результат уже став би значним досягненням для новозеландського футболу. Водночас навіть якщо збірна не зможе подолати груповий етап, сам факт участі в мундіалі та конкурентна боротьба з сильнішими суперниками навряд чи будуть сприйняті як невдача.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце у групі G на ЧС-2026

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ НА ЧС-2026