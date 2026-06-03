Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Збірна Еквадору повертається на світову арену, аби вп'яте у своїй історії взяти участь у фінальній частині мундіалю. Цей вихід став можливим завдяки найкращій відбірковій кампанії в літописі національної команди. Нинішнє покоління "триколірних" щиро мріє про статус головної сенсації на полях Північної Америки. Маючи у своєму розпорядженні одних із найперспективніших захисних талантів планети — зірку Челсі Мойзеса Кайседо та оборонця Парі Сен-Жермен Вілліана Пачо, — еквадорці під керівництвом Себастьяна Беккачече перетворилися на суперника, з яким ніхто не захоче зустрітися за власним бажанням.

Груповий етап команда повністю проведе на полях США, де її шлях до міжнародного визнання розпонецься у Філадельфії матчем проти Кот-д'Івуару. Наступні поєдинки проти зухвалого дебютанта Кюрасао та чотириразових чемпіонів світу з Німеччини стануть чудовою перевіркою для колективу, який багато експертів абсолютно виправдано вважають "темною конячкою" турніру. Еквадор уже почав активно руйнувати звичний статус-кво у південноамериканському футболі, і продовження цього імпульсу на найважливішому турнірі чотириріччя — їхня головна мета.

Очікування вболівальників удома високі як ніколи. Еквадор лише один раз у своїй історії (у 2006 році) зумів подолати бар'єр групового раунду. Через двадцять років від підопічних Беккачече чекають не просто повторення цього результату, а спроби замахнутися на історичний максимум. Вихід із квартету з Німеччиною, івуарійцями та Кюрасао є залізобетонним мінімумом для цієї збірної, адже зіркова молодь якраз виходить на пік своїх можливостей. Питання лише в тому, чи вистачить команді атакуючої потужності, коли захисні редути суперників вимагатимуть нестандартних рішень.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ E

ЕКВАДОР НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Підсумкове друге місце в найскладнішому відбірковому турнірі зони CONMEBOL стало грандіозним і найкращим результатом в історії виступів Еквадору в кваліфікаціях. Особливо вражає те, що цього успіху команда досягла попри штраф у мінус три очки, який наклали на збірну за вихід на поле незаявленого гравця ще в минулому циклі.

Фундаментом для тріумфу став практично непробийний захист: оборонна лінія "триколірних" дозволила суперникам забити лише 5 голів у 18 поєдинках. Стабільність та залізна дисципліна, які прийшли разом із призначенням Себастьяна Беккачече, допомогли еквадорцям видати потужну серію з 11 матчів поспіль без поразок на фініші відбору, поступившись у турнірній таблиці лише чинним чемпіонам світу — аргентинцям. Головним бомбардиром команди знову став невтомний Еннер Валенсія, який записав на свій рахунок 6 влучних пострілів, а найкращим асистентом виявився Мойзес Кайседо з трьома результативними передачами.

Початок 2026 року приніс команді два дуже конкурентні товариські поєдинки на європейських полях, які завершилися нічиїми 1:1 проти Марокко та Нідерландів. Цей результат продовжив безпрограшну серію Еквадору до вражаючих 17 матчів поспіль. Проте експертів серйозно непокоїть той факт, що 9 із цих 11 останніх поєдинків завершилися внічию, причому п'ять разів на табло залишалися нулі. Проблема з реалізацією моментів та низька результативність залишаються головним головним болем тренерського штабу.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

За всю історію виступів на мундіалях збірна Еквадору продемонструвала доволі контрастні результати, проте кожна її поява на світовому форумі залишала помітний слід. Дебют "триколірних" відбувся відносно нещодавно — на чемпіонаті світу-2002 в Японії та Південній Кореї. Тоді латиноамериканці посіли солідне 24-те місце, здобувши свою першу історичну перемогу на груповому етапі (1:0 над Хорватією), хоча й не змогли вийти з квартету, зазнавши двох поразок.

Найвищим досягненням команди й досі залишається німецький мундіаль-2006, де еквадорці зуміли вийти з групи з другого місця та пробитися до 1/8 фіналу. На тій стадії вони в запеклій боротьбі мінімально поступилися Англії (0:1) через філігранний штрафний удар Девіда Бекхема, посівши підсумкову 12-ту сходинку в табелі про ранги.

Наступні спроби підкорити світову першість виявилися менш вдалими, оскільки Еквадор незмінно зупинявся на стадії групового раунду. На бразильському чемпіонаті світу-2014 команда набрала чотири очки (перемога над Гондурасом, нічия з Францією та поразка від Швейцарії), але посіла третє місце у квартеті й фінішувала 17-ю в загальному заліку. Останній вояж еквадорців на мундіаль-2022 в Катарі пройшов за схожим сценарієм. Попри яскраву перемогу над господарями турніру в матчі-відкритті (2:0) та бойову нічию з Нідерландами (1:1), прикра поразка в заключному турі від Сенегалу знову залишила "триколірних" за бортом матчів на вибування. Загалом за чотири попередні турніри еквадорці провели 13 поєдинків, у яких здобули 5 перемог, двічі зіграли внічию та зазнали 6 поразок за абсолютно рівного балансу забитих і пропущених м'ячів — 14:14.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: СЕБАСТЬЯН БЕККАЧЕЧЕ

Зовнішність романтичного принца Себастьяна Беккачече оманлива — насправді це безкомпромісний, жорсткий тактик, який буквально одержимий ідеєю витиснути абсолютний максимум із наявного ресурсу. Очоливши команду у 2024 році, він зумів укорінити в роздягальні Еквадору щиру віру в те, що цього літа їм під силу здійснити історичний прорив.

Цікаво, що Беккачече є одним із небагатьох наставників на мундіалі, хто взагалі ніколи не грав у футбол на професійному рівні. Проте сам учень та протеже відомого Хорхе Сампаолі (у якого він працював асистентом у збірних Чилі на ЧС-2014 та Аргентини на ЧС-2018) вважає це своєю перевагою. За словами Себастьяна, роки, проведені на трибунах у ролі палкого фаната, дали йому унікальне розуміння того, чого саме суспільство та вболівальники чекають від тренера на бровці поля.

ЯК ГРАЄ ЕКВАДОР?

Головне правило Еквадору останніх двох років звучить просто: щоб перемогти, спочатку треба навчитися не програвати. Базовою тактичною моделлю Беккачече є схема 4-4-2, яка легко трансформується в 4-4-1-1, 4-2-3-1 або навіть у захисні 5-3-2 залежно від сценарію гри та сили суперника. Основою їхньої філософії є монолітна, компактна лінія оборони, яка практично не залишає вільного простору опонентам у фінальній третині.

Еквадорці почуваються максимально комфортно, граючи без м'яча та віддаючи позиційну ініціативу супернику. Свою гру вони будують на блискавичних контратаках, використовуючи феноменальну швидкість вінгерів, або ж карають опонентів за помилки завдяки інтенсивному високому пресингу. Це неймовірно витривала, атлетична та кусюча команда, яка перетворить кожну хвилину перебування на полі для гравців збірної Німеччини чи Кот-д'Івуару на справжнє випробування.

Водночас слабкі місця "триколірних" також добре відомі. Команді критично бракує різноманітності в атаці та стабільних бомбардирів, окрім ветерана Валенсії. Також у команди періодично виникають проблеми під час захисту при розіграшах стандартних положень суперниками, а флангові півзахисники не завжди демонструють стабільний рівень гри протягом усього матчу.

ГОЛОВНА ЗІРКА: МОЙЗЕС КАЙСЕДО

Мойзес Кайседо без перебільшення є одним із найкращих центральних півзахисників англійської Прем'єр-ліги. Це справжній руйнівник у центрі поля, який до того ж володіє унікальним умінням забивати голи шедевральними дальніми ударами. Його колосальний обсяг чорнової роботи в захисті та ідеальне бачення поля під час дистрибуції м'яча повністю виправдовують ті шалені 147 мільйонів доларів, які за нього виклав лондонський Челсі. Еквадору неймовірно пощастило, що такого суперігровця національна збірна отримала абсолютно безкоштовно.

Саме Кайседо разом із Педро Віте цементує середню лінію команди, маючи при цьому повну свободу дій для просування м'яча вперед завдяки розкішному діапазону пасів. Швидкісний дует вінгерів у особі Нілсона Ангуло та Джона Йебоа ідеально підходит під контратакуючий стиль "триколірних", розганяючи випади команди після перехоплень Мойзеса.

ДОСВІД ВАЛЕНСІЇ ТА НАДІЯ НА ПАЕСА

Справжнім серцем, душею та незмінним талісманом команди залишається 36-річний Еннер Валенсія. Найкращий бомбардир в історії своєї країни готується до третього мундіалю в кар'єрі й досі є безальтернативним лідером нападу. Допомагати ветерану попереду покликаний універсальний Гонсало Плата з Фламенго, який зазвичай діє в ролі відтягнутого другого форварда з можливістю зміщуватися на фланги та мінятися позиціями з партнерами.

Окремі надії тренерський штаб покладає на юне дарування Кендрі Паеса. Попри те, що молодий півзахисник ще не закріпився в планах лондонського Челсі, він залишається найперспективнішим талантом Еквадору. Його неймовірна індивідуальна якість роботи з м'ячем та креатив роблять його ідеальним джокером, здатним вибухнути та змінити хід поєдинку після виходу з лави запасних.

ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИЙ КАРНАВАЛ У США

На попередніх чотирьох мундіалях команду підтримували в середньому до 15 тисяч фанатів, проте цього літа в США очікується щонайменше триразове збільшення еквадорської торсиди. Справжнє яскраве жовте море заповнить американські арени, а звуки гучних труб задаватимуть ритм пристрасним пісням, які фанати здатні без упину співати всі 90 хвилин.

Еквадорські супортери везуть із собою неповторний колорит: перуки, яскравий грим та традиційні маски "Діабло Ума", які є символом культури корінних народів країни. Найпалкіше ядро ультрас під назвою "Los Abanderados" готує для перформансу гігантський прапор Еквадору розміром 10 на 6 метрів та понад 21 тисячу повітряних кульок.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ КЮРАСАО НА ЧС-2026

Воротарі:

Ернан Галіндес (Гуракан)

Мойсес Рамірес (Кіфісія)

Гонсало Вальє (ЛДУ Кіто).

Захисники:

Фелікс Торрес (Інтернасьйонал)

П'єро Інкап'є (Арсенал)

Хоель Ордоньєс (Брюгге)

Вільян Пачо (ПСЖ)

Первіс Еступіньян (Мілан)

Анхело Пресіадо (Атлетіко Мінейро)

Джексон Поросо (Тіхуана).

Півзахисники:

Хорді Альсівар (Індепендьєнте дель Вальє)

Деніль Кастільйо (Мідтьюлланн)

Джон Єбоа (Венеція)

Кендрі Паес (Рівер Плейт)

Алан Мінда (Атлетіко Мінейро)

Педро Віте (УНАМ Пумас)

Гонсало Плата (Фламенго)

Алан Франко (Атлетіко Мінейро)

Мойзес Кайседо (Челсі)

Яймар Медіна (Генк).

Нападники:

Кевін Родрігес (Юніон Сент-Жілуаз)

Еннер Валенсія (Пачука)

Ентоні Валенсія (Антверпен)

Хорді Кайседо (Хуракан)

Нільсон Ангуло (Сандерленд)

Джеремі Аревало (Штутгарт).

ОДИНАДЦЯТКА ЕКВАДОРУ: ЗАЛІЗНИЙ ЗАХИСТ ГАЛІНДЕСА

Орієнтовний стартовий склад збірної Еквадору вражає своєю монолітністю в лінії оборони. Захисний квартет у складі Жоеля Ордоньєса, Вілліана Пачо, П'єро Інкап'є та Первіса Еступіньяна здатен максимально полегшити життя досвідченому голкіперу Ерлану Галіндесу, мінімізувавши кількість роботи у воротах.

У центрі поля темп гри контролюватиме пара Віте — Кайседо. На флангах атаки високу швидкість забезпечуватимуть Ангуло та Йебоа, які ідеально підходять під швидкі випади команди. Попереду загрозу чужим воротам створюватиме незмінний лідер Еннер Валенсія у парі з мобільним Гонсало Платою.

РОЗКЛАД ЗБІРНОЇ ЕКВАДОРУ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ЕКВАДОРУ

Німеччина в цій групі стоїть осібно, проте Еквадор має абсолютно всі козирі, аби виходити у плей-оф із другого місця. Залізна організація гри в захисті, висока інтенсивність та наявність зірок світового класу в середній лінії роблять команду Беккачече фаворитом у поєдинках проти Кот-д'Івуару та Кюрасао.

Якщо "триколірні" зможуть вирішити свої проблеми з реалізацією у вирішальних матчах, вони цілком здатні не просто вийти з групи, а й замахнутися на статус головного сюрпризу турніру в матчах на вибування. Проте будь-який результат, окрім виходу до 1/8 фіналу, стане для амбітного покоління нищівним ударом і жорстким приземленням.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце в групі, 1/8 фіналу