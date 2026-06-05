Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа у США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а сам турнір обіцяє стати одним із наймасштабніших та найнепередбачуваніших за всю історію турніру.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Японії — команду, яка вже давно перестала бути просто “екзотичним” представником Азії.

За останні роки японський футбол зробив величезний крок вперед. Все більше футболістів збірної виступають у топ-чемпіонатах Європи, а сама команда давно заслужила репутацію надзвичайно організованого, швидкого та тактично грамотного суперника. Після яскравого виступу на ЧС-2022 японці підходять до нового мундіалю з дуже амбітними цілями та, можливо, найсильнішим поколінням у своїй історії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ F

ЯПОНІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбірковий цикл для Японії вийшов доволі впевненим. Команда з самого початку виглядала головним фаворитом своєї групи та майже не залишила шансів конкурентам.

Японці традиційно зробили ставку на інтенсивний футбол, швидкі переходи з оборони в атаку та агресивний пресинг. При цьому особливо вражала глибина складу — навіть за відсутності кількох лідерів команда практично не втрачала у якості гри.

У першому етапі кваліфікації Японія посіла перше місце, вигравши всі шість матчів із різницею м'ячів 24:0. У другому раунді кваліфікації японці провели десять поєдинків, де було сім перемог, дві нічиї та одна поразка від Австралії. Різниця м'ячів також вражає 30:3. Про кращий відбірний цикл і мріяти не треба.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Ще кілька десятиліть тому Японія практично не асоціювалася з великим футболом, однак зараз це одна з найуспішніших збірних Азії.

Починаючи з ЧС-1998 японці стабільно виступають на чемпіонатах світу та поступово перетворилися на постійного учасника плейоф. Найкращими результатами поки залишаються виходи до 1/8 фіналу, але кожен новий турнір демонструє, що Японія стає дедалі ближчою до історичного прориву.

Особливо болючим для японців став ЧС-2022 у Катарі. Тоді команда сенсаційно виграла групу зі збірними Іспанії та Німеччини, але драматично вилетіла від Хорватії у серії пенальті. Попри поразку, саме той турнір остаточно закріпив статус Японії як однієї з найнебезпечніших збірних другого ешелону світового футболу.

Зараз японці їдуть на ЧС-2026 вже не просто заради виходу з групи. Усередині країни дедалі частіше говорять про необхідність історичного прориву до чвертьфіналу.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ХАДЗІМЕ МОРІЯСУ

Хадзіме Моріясу очолює збірну Японії вже багато років і за цей час він став одним із найважливіших фахівців в історії національної команди.

Після успішного виступу на ЧС-2022 федерація повністю довірилася тренеру, і наразі складно сказати, хто краще розуміє сильні сторони цього покоління японських футболістів, ніж він.

Моріясу вдалося побудувати дуже гнучку команду. Японія може грати другим номером проти топ-збірних, використовуючи швидкі контратаки, але водночас команда комфортно почувається і в матчах, де потрібно домінувати та контролювати м’яч.

Особливо важливо, що Моріясу вдалося створити дуже здорову атмосферу всередині збірної. У Японії практично немає конфліктів навколо статусу гравців, а сама команда виглядає надзвичайно дисциплінованою, цілісною та сбалансованою.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ЯПОНІЇ НА ЧМ-2026

Воротарі: Дзьон Судзукі (Парма), Кейсуке Осако (Санфречче Хіросіма), Томокі Хаякава (Касіма Антлерс).

Захисники: Юто Нагатомо (Токіо), Сього Танігуті (Сент-Трюйден), Ко Ітакура (Аякс), Цуйосі Ватанабе (Феєнорд), Такехіро Томіясу (Аякс), Хірокі Іто (Баварія), Аюму Секо (Гавр), Юкінарі Сугавара (Вердер), Дзюнносукэ Судзукі (Копенгаген).

Півзахисники: Ватару Ендо (Ліверпуль), Дзюня Іто (Генк), Даїті Камада (Крістал Пелас), Ріцу Доан (Айнтрахт), Ао Танака (Лідс Юнайтед), Кейто Накамура (Реймс), Каісю Сано (Майнц), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Юїто Судзукі (Фрайбург).

Нападники: Кокі Огава (НЕК Неймеген), Дайдзен Маеда (Селтік), Аясе Уеда (Феєнорд), Кенто Сіогаї (Вольфсбург), Кейсуке Гото (Сент-Трюйден).

ЯК ГРАЮТЬ ЯПОНЦІ?

Сучасна Японія — це одна з найдинамічніших команд турніру. Японці постійно рухаються, дуже активно працюють без м’яча та чудово використовують вільний простір. Команда намагається грати вертикально та швидко доставляти м’яч до атакувальної лінії.

Особливо небезпечними японці стають у перехідних фазах. Після перехоплення м’яча команда миттєво вибігає вперед, а швидкість флангових гравців дозволяє створювати моменти буквально за кілька передач.

Водночас нинішня Японія значно додала і в контролі м’яча. Якщо раніше команда часто віддавала ініціативу сильнішим суперникам, то зараз японці дедалі впевненіше комбінують навіть під високим пресингом.

Головна проблема — фізична боротьба та гра проти дуже потужних збірних. Іноді Японії все ще бракує габаритів та міці у штрафному майданчику, особливо під час стандартів.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ТАКЕФУСА КУБО

Cаме Такефуса Кубо зараз вважається головним символом нового, можливо "золотого" покоління японського футболу.

Фланговий атакувальний гравець підходить до ЧС-2026 у статусі одного з найяскравіших азійських футболістів світу. Техніка, швидкість прийняття рішень та вміння обігрувати один в один роблять Кубо головною креативною силою збірної.

Особливо важливо, що Кубо вже давно перестав бути просто талановитим дриблером. Сьогодні це значно більш зрілий футболіст, який чудово працює без м’яча, бере участь у пресингу та вміє впливати на гру навіть без результативних дій.

Саме через нього зараз часто будується атакувальна структура Японії. Коли Кубо отримує простір між лініями, японська атака стає максимально небезпечною. Для Японії його форма на турнірі може стати визначальним фактором у боротьбі за історичний прорив.

КУБО, МІТОМА, ЕНДО — ЗОЛОТЕ ПОКОЛІННЯ

Окрім Кубо, нинішня Японія має ще кілька гравців дуже високого рівня.

Каору Мітома залишається одним із найнебезпечніших гравців "самураїв", але, на жаль японських фанатів, він пропустить мундіаль через травму. Його дриблінг, швидкість та вміння створювати чисельну перевагу на фланзі часто стають справжньою проблемою навіть для топ-захисників.

Ватару Ендо є справжнім балансом цієї команди. Капітан виконує величезний обсяг роботи у центрі поля, допомагає обороні та задає темп у пресингу. Однак варто зазначити, що цього сезону Ватару часто опинявся в лазареті Ліверпуля, через що пропустив більшу частину сезону — на його рахунку лише 12 матчів.

Також дуже важливими для японців залишаються Ріцу Доан, Такехіро Томіясу, Хірокі Іто, Дайчі Камада та Каісю Сано — гравці, які додають команді швидкості, мобільності та інтенсивності.

Головна перевага нинішньої Японії полягає у тому, що команда більше не залежить від одного футболіста. Навіть якщо хтось із лідерів проводить не найкращий матч, структура гри все одно залишається дуже якісною.

ГРУПА F — БОРОТЬБА ЗА ПЛЕЙОФ

Для Японії груповий етап може стати величезною можливістю. Команда вже неодноразово демонструвала, що чудово вміє грати проти статусних суперників саме на короткій турнірній дистанції.

Японці традиційно дуже добре готові тактично та фізично, а їхня дисципліна часто дозволяє компенсувати навіть нестачу індивідуальної майстерності проти топ-збірних.

Багато залежатиме від старту турніру. Якщо Японія швидко набере впевненість та зловить свій темп проти Нідерландів, ця команда цілком здатна знову створити одну з головних сенсацій турніру. Далі буде андердог групи Туніс та можливо, вирішальна гра проти Швеції за плейоф.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ЯПОНІЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ЯПОНІЇ

Збірна Японії підходить до ЧС-2026 у статусі найсильнішої команди Азії. Японці вже давно довели, що здатні обігрувати фаворитів з Європи.

Тепер головне питання — чи вистачить команді стабільності та психології, аби пройти вирішальний бар’єр у плейоф. За рівнем організації, інтенсивності та якості гри без м’яча Японія вже зараз виглядає дуже потужно.

Проблема лише в тому, що на найвищому рівні часто вирішують деталі — фізична міць, досвід та реалізація моментів. Втім, нинішнє покоління японців цілком здатне переписати історію національного футболу.

Якщо Кубо та інші лідери підійдуть до турніру у хорошій формі, Японія може не лише вийти з групи, а й реально поборотися за історичний чвертьфінал.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце у групі F та вихід у чвертьфінал