Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Збірна Німеччини підходить до чемпіонату світу-2026 із твердим наміром повернути собі ментальність переможців, яка була притаманна її легендарним попередникам. Після двох поспіль ганебних вильотів ще на груповій стадії мундіалів Бундестім відчайдушно прагне реабілітуватися. Юліан Нагельсманн отримав завдання повернути колишню велич "бундесмашині", яка має у своєму активі чотири титули, але останніми роками систематично провалювалася, щойно вмикалися найяскравіші прожектори великих арен.

Тягар повернення потопаючого корабля на правильний курс ліг на плечі нового покоління зірок. Джамал Мусіала та Флоріан Вірц мають повести команду за собою, а турнірний розклад на першому етапі виглядає як ідеальний шанс для Бундестім здобути впевненість і розпочати шлях на позитивній ноті. Проте вболівальники вдома чекають не просто легких перемог на старті, а реального прогресу, який доведе, що Німеччина знову здатна відповідати своїй величній футбольній спадщині.

Головне питання полягає в тому, чи зможе ця оновлена збірна продемонструвати стабільність у вирішальні моменти плей-оф. Команді критично бракує холоднокровності під час зустрічей із рівними суперниками, а тиск суспільства після багаторічних криз досяг максимуму. Нагельсманну доведеться витиснути максимум із наявного ресурсу, адже третій поспіль ранній виліт стане для країни остаточною катастрофою.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ E

НІМЕЧЧИНА НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Кваліфікаційний раунд збірна Німеччини розпочала зі справжнього шоку, несподівано поступившись Словаччині з рахунком 0:2. Проте підопічні Юліана Нагельсманна зуміли вчасно зреагувати на цей ляпас і видали серію з п'яти поспіль перемог. На цій переможній дистанції німці продемонстрували солідну атакувальну потужність, забивши 16 голів і пропустивши у власні ворота лише три голи.

Такий потужний фініш дозволив Бундестім спокійно забрати перше місце у своїй відбірковій групі, де також виступали Північна Ірландія та Люксембург. Головним відкриттям цього циклу став молодий нападник Нік Вольтемаде, який із чотирма забитими м'ячами несподівано перетворився на найкращого бомбардира команди у кваліфікації. Своїми асистентськими навичками виділялися Флоріан Вірц, Давід Раум та Лерой Сане, які записали на свій рахунок по дві результативні передачі.

Весняні товариські поєдинки безпосередньо перед мундіалем залишили неоднозначне враження та знову оголили старі проблеми в обороні. Спочатку німці влаштували справжній трилер у грі зі Швейцарією, де пропустили тричі й вирвали перемогу (4:3) лише завдяки розкішному перформансу Вірца. Наступний матч проти Гани завершився перемогою 2:1, але вболівальників та експертів стривожив той факт, що проти 74-ї збірної світу німці спромоглися забити лише один гол із гри.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Німецька збірна має колосальну історію виступів на мундіалях. Чотири титули чемпіонів світу роблять німців другою найуспішнішою нацією в історії футболу після Бразилії. Кожне покоління Бундестім виховувалося на традиціях домінування на полі та залізної ментальності переможців.

Останній великий тріумф німців датується 2014 роком, коли на полях Бразилії була побудована ідеальна футбольна машина під керівництвом Йоахіма Льова. Проте саме після тієї історичної перемоги розпочалося стрімке падіння. Наступні два чемпіонати світу закінчилися для Німеччини абсолютним приниженням — команда двічі поспіль не змогла навіть вийти зі своєї групи, що стало найгіршим періодом у сучасній історії збірної.

Цей затяжний шлейф невдач серйозно вдарив по репутації європейського гранда. Нинішнє покоління зірок вирушає на турнір із величезним бажанням перекреслити цей негативний наратив і довести, що Німеччина здатна повернутися до когорти реальних претендентів на трофей.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ЮЛІАН НАГЕЛЬСМАНН

Для 38-річного Юліана Нагельсманна цей чемпіонат світу стане абсолютним дебютом на міжнародному рівні у статусі головного тренера збірної. Очоливши національну команду у 2023 році, він став одним із наймолодших наставників в історії німецького футболу, що автоматично подвоїло тиск на його плечі.

Керівництво федерації повністю довіряє Нагельсманну, проте на цьому мундіалі йому доведеться доводити свій статус із нуля. Його глибокий аналітичний підхід до гри та сучасні тактичні ідеї можуть просунути Німеччину дуже далеко турнірною сіткою. Головна умова успіху — щоб футболісти на полі беззаперечно і до кінця повірили у його бачення гри та чітко виконували тактичний план.

ЯК ГРАЄ НІМЕЧЧИНА?

Базовою тактичною моделлю Юліана Нагельсманна залишається схема 4-2-3-1, а головною ідеєю — тотальний контроль над володінням м'ячем. Нинішня середня лінія збірної Німеччини, можливо, не має такого яскравого індивідуального блиску, як у Іспанії, або агресивної міці, як у Аргентини, проте вона діє з найвищою точністю та холоднокровністю, повністю диктуючи ритм поєдинку.

Головна сила цієї моделі — гнучкість, швидкість та взаємозамінність атакувальних виконавців у фінальній третині поля. Лідери передньої лінії мають високий рівень універсалізму, що дозволяє команді безболісно змінювати акценти в атаці та перебудовувати структуру безпосередньо під час гри, підлаштовуючись під слабкі зони суперника.

Водночас у Бундестім є дві яскраві проблеми. По-перше, команді критично бракує класичного забивного форварда вістря, який би стабільно реалізовував моменти у великих матчах. По-друге, серйозні побоювання викликає слабка лава запасних — якісно посилити гру по ходу поєдинку без втрати загального малюнка Нагельсманну практично ніким.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ДЖАМАЛ МУСІАЛА

Саме Джамал Мусіала має стане тим самим креативним "ікс-фактором", який вестиме за собою оновлену атаку Німеччини. Його головна чеснота — унікальна здатність знаходити вільні зони, створювати моменти та обігрувати опонентів на дриблінгу навіть у найтісніших ситуаціях, коли суперник захищається великими силами.

Для молодого півзахисника Баварії цей турнір має стати визначальним, оскільки минулий рік склався для нього вкрай важко через жахливий перелом ноги та кісточки на Клубному чемпіонаті світу. На щастя для тренерського штабу, Мусіала повністю відновився, набрав форму у сезоні-2025/26 і готовий виконувати роль головного диригента німецьких атак.

ВІРЦ ТА СИТУАЦІЯ З ОСТАННІМ РУБЕЖЕМ

Флоріан Вірц є другим стовпом креативного тандему Бундестім у центрі поля. Його точність, бачення партнерів та вміння видавати тонкі передачі ідеально доповнюють індивідуальні проходи Мусіали. Вірц перебуває у чудовій формі й здатен самотужки вирішувати долю епізодів, коли гра у позиційному нападі починає заходити у глухий кут.

Щодо позиції номер один, то важка травма підколінного сухожилля Марка-Андре тер Штегена остаточно залишила голкіпера Барселони поза заявкою на мундіаль. За такої ситуації основним вибором Нагельсманна мав стати Олівер Бауманн, проте заради порятунку національної команди з міжнародної пенсії спеціально повернувся 40-річний Мануель Ноєр. Саме легендарний ветеран посяде місце у воротах і має стати головним стабілізатором для молодої лінії атаки.

У нападі головним фаворитом на позицію "дев'ятки" залишається Кай Гаверц. Водночас у рукаві тренера є Нік Вольтемаде — його трансфер у Ньюкасл Юнайтед влітку минулого року хоч і не зробив нападника залізобетонним гравцем старту в АПЛ, але статус найкращего бомбардира Бундестім у кваліфікації (4 голи) робить його цікавою опцією для підсилення гри з лави запасних.

ГРУПА E: НІМЦІ — БЕЗЗАПЕРЕЧНІ ФАВОРИТИ

Жеребкування групового етапу виявилося максимально прихильним до німецької збірної, відправивши її у квартет E, де Бундестім зобов'язана без зайвих нервів забирати першу сходинку.

Еквадор виглядає головним та найсерйознішим опонентом у боротьбі за лідерство. Латиноамериканці традиційно сповідують організований, фізично важкий та дисциплінований футбол, здатний створити проблеми фавориту, якщо німці дозволять собі недооцінку.

Кот-д'Івуар спиратиметься на атлетичність та швидкість своїх виконавців, проте нинішня Німеччина зазвичай вміє нівелювати такі козирі африканських збірних завдяки якісному контролю м'яча та домінуванню в центрі поля.

Кюрасао є абсолютним аутсайдером цієї групи. Цей матч має стати для команди Нагельсманна чудовою нагодою покращити різницю забитих і пропущених м'ячів та набрати необхідні очки без зайвих енерговитрат.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ НІМЕЧЧИНИ НА ЧС-2026

Воротарі Мануель Ноєр (Баварія), Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александер Нюбель (Штутгарт).

Захисники Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Йонатан Та (Баварія), Давід Раум (РБ Лейпциг), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Вальдемар Антон (Боруссія Дортмунд), Малік Тіав (Ньюкасл Юнайтед), Натаніель Браун (Айнтрахт Франкфурт).

Півзахисники Йозуа Кімміх (Баварія), Лерой Сане (Галатасарай), Леон Горецка (Баварія), Кай Гаверц (Арсенал), Джамал Мусіала (Баварія), Флоріан Вірц (Ліверпуль), Паскаль Грос (Брайтон), Надієм Амірі (Майнц), Александар Павлович (Баварія) Анджело Штіллер (Штутгарт), Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд), Джеймі Левелінг (Штутгарт), Леннарт Карл (Баварія),

Нападники Нік Вольтемаде (Ньюкасл Юнайтед), Деніз Ундав (Штутгарт), Максиміліан Баєр (Боруссія Дортмунд)

РОЗКЛАД ЗБІРНОЇ НІМЕЧЧИНИ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП НІМЕЧЧИНИ

Німеччина вирушає на мундіаль із чіткою межею мінімуму, яку зрозуміють фанати вдома — обов'язковий і впевнений вихід із групи. Справжній тиск розпочнеться вже на стадії матчів на виліт, де кожен крок оцінюватиметься крізь призму великої футбольної спадщини країни. Більш реалістичні прихильники Бундестім розуміють, що завоювання трофея наразі є малоймовірним завданням через низку ігрових проблем.

Попри це, від команди Нагельсманна вимагають глибокого просування турнірною сіткою. Виліт на пізніх стадіях плей-оф від об'єктивно сильнішого суперника стане цілком прийнятним результатом для трибун, якщо команда продемонструє реальний ігровий прогрес.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце в групі, 1/4 фіналу