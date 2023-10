Ірландський центральний захисник Кіран Кларк підписав контракт зі Сток Сіті до липня 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.

Ексгравець Ньюкасла та Астон Вілли приєднався до "гончарів" на правах вільного агента. У липні він покинув Ньюкасл, за який виступав з 2016 року. Після 11-ти турів Чемпіоншипу Сток Сіті посідає 21 місце, останнє перед зоною вильоту.

