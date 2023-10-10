Англія

Досвідчений ірландець виступатиме у Чемпіоншипі.

Ірландський центральний захисник Кіран Кларк підписав контракт зі Сток Сіті до липня 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу Чемпіоншипу.

Ексгравець Ньюкасла та Астон Вілли приєднався до "гончарів" на правах вільного агента. У липні він покинув Ньюкасл, за який виступав з 2016 року. Після 11-ти турів Чемпіоншипу Сток Сіті посідає 21 місце, останнє перед зоною вильоту.

Vast experience and pedigree aplenty. Welcome to Stoke City, @C___Clark.



Full story 👇 — Stoke City FC (@stokecity) October 10, 2023

Кларк є вихованцем Астон Вілли і провів у системі клубу з Бірмінгема 16 років, приєднавшись до основної команди у 2010 році. На рахунку 34-річного ірландця 214 поєдинків в АПЛ, в яких він відзначився 15 голами та 7 асистами. Раніше він також виступав за свою національну збірну (36 поєдинків, 2 голи).

У попередньому сезоні він грав у Чемпіоншипі за Шеффілд Юнайтед на правах оренди. За цю команду він провів 11 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Портал transfermarkt оцінює Кларка у 600 тисяч євро.