Англія

Football.ua розповідає про турнірне становище у другому дивізіоні Англії.

Другі дивізіони топ-4 країн (Англія, Іспанія, Італія, Німеччини) вже виходять на свої фінішні прямі.

Football.ua розповість про нинішнє турнірне положення команд, розклад матчів тих, хто веде пряму боротьбу за підвищення і спробує спрогнозувати, кого вболівальники можуть побачити у наступному сезоні АПЛ, Ла Ліги, Серії А та Бундесліги.

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Після італійського другого дивізіону поговоримо про англійський. Серед тижня, 5-6 лютого, у Чемпіоншипі відбувся 36 тур. Турнірна таблиця наразі виглядає наступним чином:

Окремо зазначимо, що перенесений матч 29 туру Бірмінгем — Мідлсбро відбудеться після 37-го, тоді як дата проведення перенесеного поєдинку 36 туру Саутгемптон — Престон наразі невідома.

За 10 турів до кінця основної частини сезону є чотири команди (Лестер, Іпсвіч, Лідс, Саутгемптон), що ведуть боротьбу за дві прямі путівки до АПЛ.

Лестер зараз перебуває у далеко не найкращій, як для поточного лідера турніру, формі. Протягом останніх 10 поєдинків Чемпіоншипу вони здобули 16 очок, тоді як Іпсвіч отримав на 7 більше, а Лідс взагалі на 12. Саутгемптон за цей же проміжок часу здобув 19 залікових балів.

Далі у турнірній таблиці, за вищезгаданою четвіркою, йде ціла група колективів, що претендують на ще два місця у зоні плей-оф за підвищення. Зараз ці дві сходинки за Вест Бромом і Галлом.

Давайте поглянемо, які матчі ще чекають на команди з верхньої половини турнірної таблиці Чемпіоншипу:

*д — домашній матч, в — виїзний матч; нижче — поточна позиція у таблиці

Виходячи з цього календаря, наш прогноз є наступним:

Прямі путівки (1-2): Лестер, Лідс

Півфінал плей-оф (3-6): Іпсвіч, Саутгемптон, Вест Бром, Норвіч

Переможець плей-оф: Саутгемптон

У півфіналі міні-турніру за підвищення до АПЛ проводяться по два поєдинки. Третя команда регулярного чемпіонату зіграє проти шостої, а четверта зустрінеться з п'ятою. Першою вдома гратиме команда, що посіла нижче місце у турнірній таблиці. Вирішальна зустріч, традиційно, відбудеться на Вемблі Стедіум у Лондоні.