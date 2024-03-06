Італія

Football.ua розповідає про турнірне становище у другому дивізіоні Італії.

Другі дивізіони топ-4 країн (Англія, Іспанія, Італія, Німеччини) вже виходять на свої фінішні прямі.

Football.ua розповість про нинішнє турнірне положення команд, розклад матчів тих, хто веде пряму боротьбу за підвищення і спробує спрогнозувати, кого вболівальники можуть побачити у наступному сезоні АПЛ, Ла Ліги, Серії А та Бундесліги.

Почнемо з італійської Серії Б, де цими вихідними, 2-3 березня, завершився 28-й тур. У кожної з команд попереду ще 10 матчів, тож саме час починати визначати потенційних новачків сезону-2024/25 Серії А.

Ймовірно, багатьох наших читачів радує, що турнірну таблицю другого італійського дивізіону зараз очолює саме Парма, якої вже протягом трьох сезонів в еліті не було.

Кремонезе, який вилетів із Серії А за підсумками сезону-2022/23, і Венеція, яка вилетіла кампанією раніше, ведуть боротьбу за ще одну пряму путівку назад. Також у цій гонці бере участь Комо, команда, яка активно попрацювала на трансферному ринку взимку. Тоді вони запросили десятьох гравців і, за даними transfermarkt, під час попереднього трансферного вікна саме цей клуб Серії Б загалом витратив найбільше грошей – понад 5,5 мільйонів євро.

Трохи нижче у турнірній таблиці розташувалися Катандзаро і Палермо, які свої місця бодай у зоні плей-оф на підвищення вже точно навряд втратять.

Далі йде чимала група колективів, яка на нашу думку і має розіграти між собою ще дві путівки до плей-оф. Восьме, останнє місце, що цю путівку гарантує, від п'ятнадцятого відділяють всього три очки.

Давайте подивимося, які матчі чекають на учасників турніру (без п'яти команд-аутсайдерів) у найближчі 10 турів:

*д — домашній матч, в — виїзний матч; нижче — поточна позиція у таблиці

Виходячи з цього календаря, наш прогноз є наступним:

Прямі путівки (1-2 місце): Парма, Комо

Півфінал плей-оф (3-4): Кремонезе, Венеція

Чвертьфінал плей-оф (5-8): Палермо, Катандзаро, Брешія, Модена

Переможець плей-оф: Венеція

Окремо зазначимо, що третя команда Серії Б теж може розраховувати на пряму путівку до Серії А, але лише у тому випадку, якщо вона набере на 15 або більше очок за четверту команду.

В 1/4 плей-оф турніру п'ята команда прийматиме восьму, тоді як шоста — сьому. Якщо переможця не виявлять протягом основного та додаткового часу, то далі проходить клуб, що посів вищу сходинку турнірної таблиці за підсумками регулярного чемпіонату.

Із півфінальної стадії протистояння стають двоматчевими, у тому числі у фіналі (першими господарями поля буде команда, що опинилася у турнірній таблиці нижче). Третій команді дістанеться переможець дуелі між шостою та сьомою, а четвертій — між п'ятою та восьмою. У випадку нічиєї діють ті самі правила.

Якщо у фіналі переможця не було визначено в основний час двох матчів, а під час регулярного чемпіонату команди-фіналісти набрали однакову кількість очок, то на них чекає додатковий час і, за необхідності, серія пенальті. В інакшому випадку путівку до Серії А отримає та команда, що посіла вищу сходинку турнірної таблиці.