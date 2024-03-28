Англія

Форвард Тоттенгема та збірної Бразилії поділився власними переживаннями.

Бразильський нападник лондонського Тоттенгема Рішарлісон перебував у поганій формі впродовж свого першого сезону виступів у складі "шпор" на тлі трансферу з Евертона за 58 млн євро.

У той рік гравця спідкала ще й невдала участь національної команди на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, де сам 26-річний виконавець відзначився трьома голами й однією гольовою передачею, проте виліт Бразилії в чвертьфіналі від Хорватії став для країни справжньою трагедією.

Після цього Рішарлісон пішов у забуття й лише за ходом поточної кампанії почав відновлювати власні забивні навички.

Про цей важкий етап кар’єри гравець розповів під час останнього інтерв’ю.

"Тоді я щойно зіграв на чемпіонаті світу за свою країну. Чувак, я був на піку своєї форми. На межі можливостей, розумієш?

Я не знаю, якими словами це можна передати. Я не збираюся говорити тут про самогубство, але я був у депресії, і я хотів здатись.

Навіть я, який здавався психічно сильним. Після чемпіонату світу здавалося, що все розвалилось.

Я думаю, що психотерапевт, подобається мені це чи ні, тоді врятував мене й моє життя. Я думав тільки про дурниці. Навіть у Google я запитувався тільки про якусь дичину. Я хотів бачити тільки дурниці про смерть.

Перед тим, як піти на тренінг, я хотів піти додому, хотів повернутися до своєї кімнати, тому що я не знаю, що відбувалося в моїй голові. Я навіть пішов і сказав батькові, що збираюся зав’язати з футболом.

Боляче про це говорити, розумієте? Те, що я пережив після чемпіонату світу, дізнавшись про це вдома від людей, які прожили зі мною більше семи років. Це божевілля.

Прийти до батька, який був тією людиною, яка разом зі мною гналась за моєю мрією, і сказати: "Тату, я хочу здатися", — це божевілля.

Сьогодні ж я можу впевнено сказати: "Шукайте психолога!". Якщо відчуваєте, що вам потрібен психолог, шукайте його одразу, тому що це дійсно приємне відчуття, коли ти відкриваєшся, коли ти розмовляєш із людиною.

Сьогодні один із моїх психологів прийшов подякувати мені за те, що я несу це у світ футболу, на публіку, за межі поля, тому що це дуже важливо і, подобається нам це чи ні, але це реально рятує життя.

Раніше в мене було упередження щодо них. Я думав, що це нісенітниця, думав, що я божевільний. У моїй родині є люди, які думають, що кожен, хто звертається до психолога, вважає себе божевільним, вони думають, що вони й є божевільними.

Але я відкрив для себе це й подумав, що це справді чудові люди. Найкраще, справді найкраще відкриття, яке я коли-небудь робив у своєму житті", — заявив бразильський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Рішарлісона 11 голів та три гольові передачі за 26 зіграних матчів.