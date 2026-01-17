Команда Венсана Компані програвала за підсумками першого тайму, але заміни зіграли свою роль.
РБ Лейпциг — Баварія, Getty Images
17 січня 2026, 21:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Баварія 1:5
Голи: Ромуло, 20 — Гнабрі, 50, Кейн, 67, Та, 82, Павлович, 85, Олісе, 88
РБ Лейпциг: Гулачі — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер, Зайвальд (Гардер, 81), Баумгартнер (Гоміс, 84) — Діоманде, Ромуло (Банзузі, 81), Нуса (Максимович, 90).
Баварія:
Ноєр — Бішоф, Упамекано, Та, Іто (Кім, 87) — Павлович, Горецка (Кімміх, 46) — Гнабрі (Мусіала, 87), Карл (Олісе, 57), Діас — Кейн.
Попередження: Зайвальд