Англія

Нідерландець серйозно налаштований.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився напередодні матчу англійської Премʼєр-ліги з Бернлі. Його слова наводить офіційний сайт «червоних».

«Ми хочемо зробити ще один крок вперед проти команди, яка бореться за своє місце у Прем'єр-лізі. Ми знаємо, наскільки складним буде цей матч.

Ми вже обігравали їх раніше у сезоні, але тоді перемога далася нам лише завдяки дуже пізньому пенальті. Вони того дня оборонялися дуже добре і змусили нас працювати на межі. У суботу ми очікуємо на схожий тест.

Для нас головне робити правильні речі з першої до останньої хвилини. Це робота на максимум, командний захист, терпіння, правильні рішення та використання нашої якості для створення моментів. Ми граємо вдома, а це завжди накладає певні очікування.

Можу вас запевнити, що ми зробимо все можливе, щоб вболівальники мали хороший настрій», — сказав ван Дейк.

Матч між Ліверпулем та Бернлі відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.