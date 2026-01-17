Англія

Манчестер сьогодні "червоний".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився після перемоги над Манчестер Сіті (2:0) в рамках 22-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«То був особливий день. Треба було швидко все підготувати та донести до команди, зібратися разом та емоційно прив'язатися до того, що ми хочемо зробити. Я відчував неймовірну підтримку з боку штабу та гравців.

Я не захоплююся, це лише одна перемога, але такі відчуття мають стати звичними за такого рівня гри.

Це чудовий початок. Хлопці показали фантастичну гру. Вийшло дуже непогано. Хлопці показали, що хочуть навчатись, вони відчайдушно хочуть цього. Ми вигадали план для того, щоб досягти певних речей, і кожен зіграв свою роль», – сказав Каррік.