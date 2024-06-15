Англія

Трагічна звістка надійшла з Чемпіоншипу.

Чорногорський воротар Матіа Шаркич перед початком виступів на "дорослому" рівні завершив підготовку в академії бельгійського Андерлехта та молодіжних команда Астон Вілли, Вігана, Стратфорда Гав енд Вот та шотландського Лівінгстона, після чого почав свій шлях у Вулвергемптоні.

На правах оренди він устиг пограти в складі Шрусбері, Бірмінгема та Сток Сіті, після чого влітку 2023 року перебрався до Міллволла за 1,4 млн євро.

Разом із тим, 26-річний виконавець отримав місце в національній збірній Чорногорії, за яку 5 червня 2024 провів останній матч проти Бельгії (0:2).

Останній у своєму житті. 15 червня клуб оголосив про те, що гравець помер у віці 26 років.

"Футбольний клуб Міллволл із глибоким сумом повідомляє, що Матія Шаркич пішов з життя у віці 26 років.

Усі в клубі висловлюють свою любов і співчуття родині та друзям Матії в цей надзвичайно сумний час.

Клуб не буде робити ніяких подальших коментарів на даний момент і просить поважати приватне життя сім’ї Матії", — ідеться в офіційній заяві.

Бірмінгем також зробив заяву з цього приводу: "Усі в Бірмінгем Сіті шоковані й засмучені новиною про те, що наш колишній воротар, Матія Саркич, помер у віці 26 років. Наші думки і молитви з його сім'єю, друзями і всіма, хто його знав".

На рахунку Шаркича дев’ять матчів у складі національної команди, 54 гри за "молодіжку" Астон Вілли, 33 зустрічі за Міллволл, 29 протистоянь за Шрусбері, 23 матчі за Бірмінгем, 18 поєдинків за Лівінгстон, вісім ігор за Сток Сіті, три — за "молодіжку" Вулвергемптона та одна гра за Гав енд Вот.