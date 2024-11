Лівий захисник Люк Шоу знову тренується з основною командою Манчестер Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Через травму 29-річний англієць пропустив старт сезону-2024/25. Під час майбутньої перерви на матчі національних команд гравець продовжить працювати над відновленням своєї фізичної форми.

Great to see you back out there, Luke 💪#MUFC || #PL pic.twitter.com/kU6Iiglxuy