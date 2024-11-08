Англія

Гравець усе ще проходить процес відновлення після травми.

Лівий захисник Люк Шоу знову тренується з основною командою Манчестер Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Манчестер Юнайтед — ПАОК 2:0 Відео голів та огляд матчу 07.11.2024

Через травму 29-річний англієць пропустив старт сезону-2024/25. Під час майбутньої перерви на матчі національних команд гравець продовжить працювати над відновленням своєї фізичної форми.

Востаннє у футболці МЮ Шоу виходив на поле майже дев'ятьма місяцями раніше. У ході минулої кампанії він встиг взяти участь у 15 матчах клубу в усіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Зазначимо, що в неділю, 10 листопада, манкуніанці під керівництвом Руда ван Ністелроя прийматимуть Лестер Сіті (11-й тур АПЛ). Після цього поєдинку команду очолить Рубен Аморім.