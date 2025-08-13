Англія

Хансен відмовив Копенгагену та Рексему заради переходу в Чемпіоншип.

Сонтье Хансен найближчим часом стане гравцем Мідлсбро. Представники клубу Чемпіоншипу домовилися з Неймеген про трансфер 23-річного вінгера, сума якого складе 3,5 мільйона євро плюс бонуси. Крім того, нідерландська команда зберегла за собою відсоток від можливого майбутнього перепродажу гравця.

Окрім Мідлсбро, на Хансена претендували Копенгаген та валлійський Рексем, однак саме англійський клуб проявив найбільшу наполегливість у переговорах.

Хансен приєднався до Неймегена влітку 2023 року на правах вільного агента після відходу з Аякса. За час виступів у Неймегені він провів 72 офіційні матчі, відзначившись 13 голами та 9 асистами. Минулого тижня футболіст залишився в запасі у грі проти Ексельсіора, що стало додатковим сигналом щодо його швидкого відходу.