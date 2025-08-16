Англія

Перемовини між Ромою та Евертоном на просунутій стадії, конкуренція серед англійських клубів зростає.

За інформацією видання Europa Calcio, Евертон прагне підписати українського форварда Роми Артема Довбика. Англійський клуб уже подав пропозицію в розмірі 43 мільйони євро і веде перемовини з італійським клубом, які перебувають на просунутій стадії.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні не особливо розраховує на Довбика, надаючи перевагу іншому нападнику — Евану Фергюсону.

Окрім Евертона, інтерес до 28-річного українця проявляють Лідс, Сандерленд і Вест Гем. Також раніше ходили чутки про можливий інтерес Борнмута, Бешикташа та Вільярреала.