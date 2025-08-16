Перемовини між Ромою та Евертоном на просунутій стадії, конкуренція серед англійських клубів зростає.
Артем Довбик, getty images
16 серпня 2025, 18:25
За інформацією видання Europa Calcio, Евертон прагне підписати українського форварда Роми Артема Довбика. Англійський клуб уже подав пропозицію в розмірі 43 мільйони євро і веде перемовини з італійським клубом, які перебувають на просунутій стадії.
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні не особливо розраховує на Довбика, надаючи перевагу іншому нападнику — Евану Фергюсону.
Окрім Евертона, інтерес до 28-річного українця проявляють Лідс, Сандерленд і Вест Гем. Також раніше ходили чутки про можливий інтерес Борнмута, Бешикташа та Вільярреала.