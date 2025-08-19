Англія

Аморім підтримує трансфер гравця із Реала.

Французький хавбек Едуардо Камавінга, який виступає за Реал, може перейти на туманний Альбіон, повідомляє Fichajes.

Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до півзахисника, і керівництво "червоних дияволів" готове витратити близько 80 мільйонів євро на його трансфер, що підтримує тренер Рубен Аморім.

Камавінга приєднався до мадридського клубу в 2021 році, а його контракт із "королівським" грандом діє до завершення сезону-2028/29.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати Камавінгу.